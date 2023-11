Mariah Carey, emocionada al cantar villancicos con su hija Monroe

El Hollywood Bowl Los Ángeles fue el escenario donde Mariah Carey (54) cantó con su hija Monroe (12) el tema Jesús born on this day en el marco de su Merry Christmas One And All Tour.

La orgullosa mamá Mariah Carey se mostró emocionada y feliz de poder compartir micrófono con su niña en uno de sus esperados conciertos navideños.

“¡Hicimos que nevara en LA! Gracias por una noche tan especial”, escribió Mariah Carey en su cuenta oficial de Instagram junto a unas postales donde se la ve cantando con Monroe.

La famosa cantante también había destacado en sus redes sociales hace unos días: “¡Disfrutando el comienzo de la temporada navideña con Roc & Roe en nuestros pijamas navideños”. En el posteo se la ve a Mariah Carey con sus gemelos en plena cocina preparando las tradicionales galletitas festivas.

Mariah es madre de Monroe y Moroccan

Mariah Carey y Nick Cannon son padres de los mellizos Monroe y Moroccan. La feliz mamá ya había revelado que a sus hijos les encanta la actuación y la música.

Y fue así que a principios de este mes la artista anunció que sus hijos la acompañarían en su gira navideña. Además, los preadolescentes Roc y Roe, como los llama cariñosamente su famosa mamá, también estuvieron con Mariah Carey en la entrega de los Billboard Music Awards el pasado domingo.