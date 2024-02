Nelson Haedo, emocionado tras el bautismo de su hija Noemí

El exfutbolista Nelson Haedo Valdez se mostró feliz y emocionado en su cuenta de Instagram al compartir la noticia del bautismo de su hija mayor, Noemí (15).

“Mi querida princesa Noemí quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti y de tu propia decisión de bautizarte”, expresó papá Nelson Haedo para luego escribir una cita bíblica: “Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 1 Juan 4:16″.

Lea más: Nelson Haedo y sus vacaciones a pura familia en el interior del país

Mientras la jovencita bautizada, Noemí Haedo Valdez, también utilizó la red social de la camarita para compartir su alegría y contar su experiencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Desde pequeña ya tuve la bendición que mis padres me mostraron el amor de Jesús. Desde que me decidí sola a seguirle a Jesús, noté que no soy nada sin él. Todavía hay mucho que debo aprender, y Dios sigue mostrándome su amor todos los días, pero qué bendecida soy por tener la vida que tengo”, destacó Noemí Haedo Valdez.

Lea más: Nelson Haedo y su familia alegraron a los niños de San Joaquín

Noemí Haedo Valdez: “Estoy orgullosa de darle mi vida a Jesús”

Luego, Noemí Haedo Valdez continuó expresando agradecida: “Tengo una familia que me apoya en todo lo que hago, y amistades que son únicas, y todo por la gracia de Dios”.

“Estoy orgullosa de darle mi vida a Jesús, y ser la hija de Dios”, afirmó la princesa recién bautizada de Nelson Haedo Valdez.