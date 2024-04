Henry Cavill será “Súper Papá”

Henry Cavill y su novia Natalie Viscuso están en la dulce espera de su primer hijo. ¡Sí! El actor de 40 años cambiará el rol de Superman por el de “Súper Papá”.

Henry Cavill y Natalie Viscuso fueron sorprendidos en las calles de Los Ángeles antes de subir a un vehículo. Y fue ahí que el mundo se enteró del embarazo de la novia del famoso actor británico.

Las fans de Henry Cavill recibieron la noticia y se manifestaron en las redes sociales con opiniones divididas. Muchas se muestran emocionadas y felices con la noticia de la paternidad del apuesto actor y otras están tristes porque no serán madres del hijo de Superman.

Henry y Natalie, tres años de amor

Henry Cavill y Natalie Viscuso fueron vistos por primera vez juntos en abril de 2021 y hoy, tres años después, se dejaron ver ya en la dulce espera de su primogénito.

La pareja Cavill-Viscuso maneja un perfil bajo y no revelan detalles de su vida íntima en las redes sociales. Así que, si los paparazzis no pescaba a los tortolitos el fin de semana no sabríamos que un Baby Cavill está en camino.