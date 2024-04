Conocé más a Loida Liuzzi, la guitarrista que tocó en el show de apertura de Air Supply

La pasión de Loida Liuzzi por la música y la guitarra empezó en su infancia. “Mi fascinación por la guitarra comenzó alrededor de los 9 años, viendo a mi papá tocar música paraguaya en su guitarra criolla, traté de aprender en ese entonces, pero no avance mucho. No fue hasta mis 15 años cuando viendo un concierto de Michael Jackson apareció Jennifer Batten (guitarrista) en el escenario y yo no podía creer que una mujer era capaz de tocar como ella. Poco tiempo después convencí a mis padres para que me anoten en una escuela de rock y desde ese entonces no solté la guitarra eléctrica nunca más”, comenzó contándonos la joven artista.

Al consultarle con qué estilo musical se identifica más, Loida Liuzzi respondió sin vueltas: “Si tuviera que elegir una sola palabra para describir mi gusto musical sería ‘rock’, pero en realidad es mucho más amplio, mis influencias van desde el blues, el jazz hasta el metal, pasando por la música pop y el flamenco, entre varios. Pero creo que el rock más allá de un estilo musical es una actitud que siempre me acompaña”.

Lea más: Loida Liuzzi: sueños eléctricos

Loida Liuzzi y su participación en los shows de Maná y Air Supply

En febrero, Loida Liuzzi tocó la guitarra junto a los músicos de Maná en su concierto en Asunción y dos semanas atrás estuvo a cargo del show de apertura de Air Supply. Por eso quisimos saber cómo podría describir estos acontecimientos en su carrera de guitarrista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Lo de Maná fue una sorpresa incluso para mí. Comencé a intercambiar mensajes con Sergio Vallín (guitarrista de Maná) unos años atrás, él había lanzado un disco solista de guitarra instrumental y yo estaba preparando el mío y conversamos sobre eso, ambos tenemos admiración por lo que hace el otro y fue una charla motivadora. Un par de días antes de su concierto en Asunción me enteré de casualidad que ellos estarían aquí, así que le volví a escribir a Sergio y tuve la suerte que me leyera, quedamos en tomar un café, y fue así, un par de horas antes del show que Sergio me invitó a tocar con ellos, así que salí corriendo del café al estadio”, nos contó Loida Liuzzi.

Y al referirse al show que ofreció hace dos semanas en el Court Central del Yacht y Golf Club Paraguayo, la guitarrista aseguró: “Lo de Air Supply en parte fue una consecuencia de eso (su presentación con Maná), la productora quedó con buena impresión y viendo mi contenido de redes sociales se animaron a invitarme a abrir el show. Esto fue un hito importante para mi carrera porque es algo único un Show de Guitarra Instrumental en un concierto multitudinario como el de Air Supply, creo que el público quedó contento con lo que hice”.

Y, por supuesto, no podíamos dejar de preguntarle qué fue lo que más le gustó de ambas presentaciones, tanto con la banda mexicana como en la previa del dúo australiano. Loida Liuzzi nos dijo feliz: “Son dos experiencias muy distintas, el show de Maná fue pura adrenalina, compartir el escenario con músicos que escuché toda mi vida y admiro es indescriptible. Fue sobre todo muy divertido, incluso Sergio ¡me dejó elegir una de sus guitarras para el show! y la gente respondió de manera muy enérgica. Estar rockeando con mi guitarra en aquella pasarela, frente a más de 35.000 personas es inolvidable”.

Lea más: Loida Liuzzi lanza su primer álbum "The Journey"

“La apertura de Air Supply fue mucho más exigente, porque era yo sola en el escenario durante 25 minutos, así que preparé un repertorio acorde. Sabía que tenía que llamar la atención de la gente desde el primer compás, y mezclando canciones de películas muy conocidas con mis propias canciones como: ‘Enjoy The Run’, ‘What Really Matters’o ‘Mediterráneo’. A la hora de empezar mi show, el lugar ya estaba como 90% lleno, ¡fue genial! ¡La gente fue muy responsiva y eso me hizo disfrutar aún más!”, reveló Loida Liuzzi, quien además destacó: “Adicional a esto, conocer a Graham y Russell, conocer a su banda y su manager, y charlar un rato con ellos, fue también increíble”.

La guitarrista paraguaya ya tiene un álbum instrumental

Loida Liuzzi publicó en 2022 su primer trabajo como solista, se llama “The Journey”. “Es un álbum instrumental, pueden escucharlo en todas las plataformas de streaming y ver todos los videoclips en mi canal de YouTube: Loida Liuzzi. Tuve la dicha de contar con colaboraciones estelares, como la de Greg Howe en dos canciones: ‘Little Big Things’ (que se lo dediqué a mi papá) y ‘What Really Matters’. Greg es uno de los mejores guitarristas del mundo, también está ‘Make It Happen’ con el baterista alemán Marco Minnemann, que además de ser uno de los bateristas más extraordinarios del mundo, es una gran persona y buen amigo”, señaló Loida Liuzzi, la artista que en nuestro país ya se presentó con su guitarra en varios eventos de lanzamientos de marcas top de automóviles y motos.

Loida tocó en Qatar, Italia, Arabia Saudí

Su guitarra también ya llevó a Loida Liuzzi a varios escenarios internacionales. “Comencé con los shows en Doha, Qatar, antes, durante y después del Mundial a finales del 2022, ¡fue una gran experiencia! Aprendí bastante y cada canción fue una oportunidad de aprender e improvisar más”, recordó la artista compatriota.

“El año pasado hice una gira por Italia, un grupo de fans me invitó a un par de shows en la región de Umbría, dimos varios shows alrededor de Perugia y participé del ‘Trasimeno Blues Festival’ en Castiglione del Lago, cerrando el ciclo con un concierto en el Teatro San Giovanni Bosco de la ciudad de Fabriano”, siguió contándonos Loida Liuzzi, quien agregó emocionada: “Este año comencé con un viaje sorpresa a Arabia Saudí para un show de invitada con el extraordinario arpista paraguayo Víctor Espínola”.

Y sobre lo que se viene en la vida profesional de Loida Liuzzi este 2024, la joven guitarrista relató orgullosa: “Desde el año pasado estoy trabajando en mi segundo disco, ya publiqué dos cortes, primero ‘Lilly Never Sleeps’ y en diciembre ‘Mediterraneo’, una composición mía que cuenta nuevamente con la colaboración de Marco Minnemann y el guitarrista español José de Castro (Jopi). Ahora estoy terminando el tercer corte y lo quiero publicar en mayo”.

“Por el lado de los shows internacionales aún no tengo la agenda cerrada, tengo varias propuestas para este año, pero no es fácil coordinar los viajes y los trabajos de grabación, pero espero poder resolver todo pronto y anunciar mis actividades de los próximos meses. Estaré dando novedades en mis redes sociales tanto Instagram como Facebook donde soy bastante activa, siempre estoy en movimiento y lo más importante es la música”, finalizó expresando Loida Liuzzi, la única embajadora de la marca de guitarras americanas Kiesel Custom desde el 2020, a quien pueden encontrar en YouTube como @Loida Liuzzi, en Facebook: Loida Liuzzi Official y en Instagram como Loida Liuzzi Guitar.