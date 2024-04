Ghada Romberg viajó a Punta Cana para representar a Paraguay en el PreTeen Universe

Del 22 al 29 de abril se desarrollará el certamen PreTeen Universe 2024 en Punta Cana, República Dominicana, hasta donde viajó Ghada Romberg para representar a nuestro país.

“En este momento me encuentro ya volando a Punta Cana, con toda la emoción y ternura que me caracteriza y que la gente me describe, más que preparada para representarte Paraguay, lista para pelear por esa corona”, escribió Gadha Romberg en su cuenta de Instagram hace solo unas horas.

“Mi indumentaria ha sido concebida a partir de la inspiración que emana del sol naciente sobre el territorio paraguayo, evocando así el cálido despertar de la tierra guaraní. Esta creación se distingue por la inclusión de detalles que hacen homenaje a la artesanía tradicional Ñanduti, emblemática de Paraguay”, contó Gadha Romberg sobre el vestido amarillo que eligió para su viaje rumbo a Punta Cana.

En otro posteo en la red social de la camarita, Ghada Romberg destacó: “Mi Paraguay esta fue nuestra despedida ya estoy por los cielos con destino a Punta Cana para gritar tu nombre, tu cultura y tradiciones ante el universo. Llegó el tan esperado momento, ahora no hay vuelta atrás, esperamos meses este día y por fin lo estamos viviendo, me estoy yendo preparada para darlo todo de mi en el PreTeen Universe. ¡Vamos Paraguay!”.