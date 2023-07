Horóscopo de hoy: día miércoles 12 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Malala Yousafzai, 26; Kimberly Perry, 40; Michelle Rodriguez, 45; Topher Grace, 45.

FELIZ CUMPLEAÑOS: compruebe quién está de su lado y dispuesto a intervenir y hacerse cargo. Rodéese de aliados y comparta sus ideas. La fuerza y el coraje le ayudarán a lograr un cambio positivo y una mayor seguridad. Cuando trate asuntos de dinero, contratos y empresas conjuntas use su inteligencia. Sepa cuándo decir no y cuándo trabajar solo. Elija el poder del pensamiento positivo sobre la discordia. Sus números son 2, 8, 19, 27, 33, 44, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entusiasta, inconstante y sabio. Es decidido y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): hoy puede abrirse camino en cualquier cosa, pero si no cumple sus promesas sus sueños se derrumbarán. Ofrezca solo lo que sea factible y esté dispuesto a trabajar junto a aquellos que tienen tanto que ofrecer como usted. Se favorece el romance. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): los eventos sociales no se desarrollarán como se esperaba. Reconsidere cómo pasa su tiempo y sea honesto acerca de lo que hará y de lo que no. Los riesgos conducirán a arrepentimientos. Un cambio de opinión lo llevará en una dirección diferente. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no se deje engañar por la información que le ofrezca alguien más. Integrarse a algo que no está claro lo pondrá en una posición vulnerable. No se enfade; el tiempo apremia y el cambio es necesario. Ámese a sí mismo y siga a su corazón. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): un cambio físico no se desarrollará como se esperaba. No le dé a nadie el derecho de ser su experto en moda o salud. La investigación es lo mejor para usted si desea estar satisfecho con los resultados. Aléjese de las situaciones dañinas. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): piénselo dos veces antes de comenzar algo que no pueda terminar. Proteja su reputación y posición. No espere que nadie lo cubra. Utilice su experiencia y conocimiento para seguir adelante. No se transforme en algo que no es. No se puede comprar el amor. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un cambio lo animará y aumentará su confianza. Los viajes, las actividades educativas, los eventos y las actividades que alientan a pasar tiempo con amigos, familiares o colegas los acercarán más. Canalice su energía para construir un futuro estable y relaciones duraderas. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): controle sus emociones y deje que brille su inteligencia. No sienta la necesidad de pagar por otros ni de involucrarse en una empresa conjunta. Lo mejor que puede hacer es mantener su dinero separado y su mirada puesta en aquello que lo hace feliz. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ponga su situación actual en perspectiva y reflexione sobre que es lo que más le gustaría tener en su vida. Un cambio en el hogar que mejore su comodidad o alivie el estrés y la tensión hará una gran diferencia en su actitud. Resuelva los asuntos sensibles. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención a los asuntos de dinero. Actualice documentos, cuentas y tarjetas de crédito para reducir cuotas anuales innecesarias y pagos de intereses. Una vez que tenga un plan en marcha, tomar el control lo tranquilizará. Sea inteligente. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): dedique más tiempo a cultivar lo que es importante para usted. No se arriesgue con su vida personal, sus posesiones ni su dinero. Un cambio en el hogar que agregue comodidad, conveniencia y equipo de entretenimiento atraerá lazos más estrechos con sus seres queridos. Elija un estilo de vida saludable y sin riesgos. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): piénselo dos veces antes de pelear con alguien. Evalúe sus relaciones, intenciones y los cambios que desea realizar antes de compartir sus pensamientos y sentimientos. Evite el exceso, la exageración y prometer más de lo que puede cumplir. Sea bueno consigo mismo. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): siga sus planes y se sentirá bien con sus logros. Invierta más tiempo y dinero en usted mismo y en las habilidades que necesita para lograr la vida que desea vivir. Cree su destino en lugar de esperar a que se manifieste. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.