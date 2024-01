Horóscopo de hoy: día viernes 19 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shawn Johnson, 32; Drea de Matteo, 52; Katey Sagal, 70; Dolly Parton, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: un cambio positivo se dirige en su dirección. Confíe en sus instintos y tome medidas que lo posicionen para lograr lo que es significativo para usted. Puede proteger su hogar y su situación personal si sigue sus planes. No deje que nadie se interponga en su camino; dé el paso y haga las cosas a su manera. No se detenga hasta estar satisfecho con los resultados que logra. Es su vida. Sus números son 6, 11, 22, 29, 31, 35, 59.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es agresivo, ingenioso y trabajador. Es jovial y valiente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mantenga la mente abierta, pero no permita que nadie lo convenza de hacer algo que no es factible. Confíe en lo tangible, no en lo que alguien más sugiera. Proteger su nombre y reputación ayudará a disuadir a alguien más de robar su identidad o aprovecharse de usted. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): establezca estándares elevados. Puede superar las probabilidades y obtener grandes resultados si pone todo lo que tiene en lo que quiere lograr. El cielo es el límite y cada movimiento que haga lo acercará un paso más a la victoria. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no dé nada por sentado y comparta solo lo necesario. Cuando menos lo espere alguien usará sus palabras en su contra. Sea un buen oyente y obtendrá información sobre algo que puede ayudarle a revertir una situación que no lo hace feliz. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): brinde su reconocimiento a alguien a quien aprecia y respeta. Lo que reciba a cambio modificará su forma de avanzar. Ha llegado el momento de ampliar su conciencia y contemplar la posibilidad de utilizar sus habilidades, conocimientos y experiencia para obtener reconocimiento y respeto. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): dedique tiempo a perfeccionar sus habilidades o a hacer planes con alguien a quien ama. Tenga en cuenta un presupuesto y no se comprometa con nada que pueda endeudarlo ni tentarlo a ceder a un capricho. Ocúpese de sus responsabilidades antes de pasar al entretenimiento y la diversión. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tome la iniciativa y haga lo que tenga sentido. Su naturaleza práctica lo conducirá a oportunidades más importantes que le permitirán explorar algo de interés. El establecimiento de contactos le brindará un amplio espectro de lo que es posible. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no se rinda, necesita darlo todo. Investigue, descubra qué está pasando y solucione todo lo que se interponga entre usted y su objetivo. La ira no es la respuesta, pero la inteligencia puede ayudarlo a navegar situaciones confusas. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si algo no le gusta, inicie un cambio. Tome el control para evitar que otra persona decida por usted. Investigue sus opciones, implemente su plan y no se detenga hasta que esté satisfecho con los resultados. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): controle de cerca su dinero. No invite a interferencias externas a su vida. Alguien estará feliz de causarle problemas si le da la oportunidad. Concéntrese en las relaciones y en verse y sentirse lo mejor posible. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): siga sus instintos. Realice cambios domésticos que aumenten su comodidad y reduzcan el estrés. Manténgase al tanto de los asuntos relacionados con las instituciones. No deje nada al azar ni en manos de otros. Diga la verdad, actúe de manera sucinta y deje atrás el pasado. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): piense antes de comprometer tiempo, habilidades o dinero. Comprenda las implicaciones y sea consciente de los costos ocultos. Puede ayudar, pero no asuma más de lo que es capaz de manejar. Concéntrese antes en aquello que le es cercano y querido antes de gastar en otras cosas. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dé lo mejor de sí y haga realidad sus sueños. Tiene mucho que ganar si sigue sus planes y aplica sus habilidades. No permita que nadie le impida alcanzar sus objetivos mediante engaños para reducir sus posibilidades de éxito. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.