Horóscopo de hoy: día martes 30 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Dianna Agron, 38; Kirsten Dunst, 42; Kunal Nayyar, 43; Johnny Galecki, 49.

FELIZ CUMPLEAÑOS: dé un paso adelante y haga aquello que lo haga feliz. Un cambio de actitud le indicará una nueva dirección y le ofrecerá muchas oportunidades para hacer que su vida sea plena. No se conforme con menos cuando el ingenio y la energía pueden llevarlo de superar el día a día a aprovechar al máximo cada momento. Es tiempo de vivir, reír y amar. Sus números son 6, 17, 21, 29, 35, 42, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es dinámico, perseverante y enérgico. Es metódico y visionario.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): preste atención, comparta sólo lo necesario y tome decisiones basadas en hechos y cifras. Escuche a quienes ofrecen una perspectiva diferente y considere cómo puede utilizar la información que obtenga para mejorar su posición. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): los desafíos físicos lo limitarán si hoy se excede o toma riesgos innecesarios. Preste más atención a lo que es posible y siga la corriente. Haga del cambio positivo una elección y de la oportunidad su destino. Confíe y crea en sí mismo y en lo que puede hacer. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): proceda con precaución. Aléjese de los charlatanes y de los soñadores poco realistas. Obtenga toda la información y utilice sus recursos para descubrir lo que es posible. Cuando llegue el momento de decidir su próximo paso no confíe en nadie más que en usted mismo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): dé lo mejor de sí y demuestre su sabiduría, habilidades y perspicacia. Lo que tiene para ofrecer llamará la atención y lo posicionará para el éxito. Seguir adelante y ofrecer una sugerencia o un enfoque original conducirá al crecimiento personal y a la obtención de beneficios. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tenga cuidado con quién trata y la información que comparte. Ceder a las exigencias o tomar un camino para complacer a otra persona en lugar de a sí mismo lo llevará al arrepentimiento. Confíe en su inteligencia y conocimientos, no en lo que otros digan para convencerlo de hacer lo contrario. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): ahorre energía y canalícela para lograr cambios en su estilo de vida que favorezcan las relaciones con personas confiables y estables. Diga no a los excesos y a los caprichos. Haga que sus prioridades sean la salud y la buena condición física. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): quédese cerca de casa y haga cambios cómodos y convenientes. Exprese sus sentimientos y descubra cuál es su situación. Una conversación sincera dará sus frutos y le permitirá ahorrar dinero. No emprenda nada que pueda acarrearle un contratiempo físico o financiero. Canalice sabiamente su energía. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): las emociones serán engañosas. Escuche y evalúe las situaciones, pero muestre disciplina al decidir qué hacer a continuación. No espere que las oportunidades aparezcan mágicamente. Implemente los cambios necesarios para hacer realidad sus sueños. Conviértase en el promotor y el centro neurálgico y haga que las cosas sucedan. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no permita que nadie lo desvíe. Mantenga la vista en su objetivo y su energía fluyendo en una dirección que produzca resultados positivos. Depende de usted hacerse cargo y ahuyentar a todo aquello que se interponga en su camino. Proteja su hogar y sus posesiones. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): prometa sólo lo que pueda cumplir. Sepa lo que quiere y no se ande con rodeos cuando trate con aquellos que pueden ayudarle a alcanzar sus objetivos. Los cambios domésticos conducirán a cambios positivos y a la oportunidad de pasar más tiempo con alguien especial. Se favorece el romance. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no se lance a algo basándose en rumores. Haga su debida diligencia y no deje lugar a errores. Exprese sus hallazgos y esté dispuesto a alejarse de cualquier cosa que no cumpla con sus criterios. Preste atención a su salud; consulte a un médico o haga un cambio positivo en su estilo de vida. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): despeje su agenda si esto le ayuda a alcanzar sus metas o a hacer tiempo para algo o alguien significativo para usted. Tome usted las decisiones en lugar de dejar que otros decidan por usted. Si demuestra fuerza, obtendrá el control. El amor y el romance van en aumento. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.