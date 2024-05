Horóscopo de hoy: día sábado 25 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Aly Raisman, 30; Demetri Martin, 51; Octavia Spencer, 54; Mike Myers, 61.

FELIZ CUMPLEAÑOS: evalúe las situaciones rápidamente. Evite el drama y la confusión yendo directamente a la fuente. Concéntrese más en sí mismo y menos en aquellos a quienes les gusta crear caos. Estar estable y seguro le brindará tranquilidad y libertad para concentrarse en lo que más le importa. Trabaje en privado para lograr los cambios que desea realizar y disuadirá a las influencias externas de interponerse en su camino. Sus números son 4, 13, 18, 26, 34, 40, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es aventurero, vanguardista y perspicaz. Es imaginativo y expresivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): estará ansioso por terminar. Antes de comenzar, establezca un plan factible para garantizar el éxito. No permita que un cambio iniciado por alguien más lo frene. Un enfoque físico para hacer las cosas le satisfará e impresionará a los demás. Se favorece el romance y la superación personal. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): busque y conéctese con personas que trabajan por un objetivo similar. La ayuda que usted dé y reciba le generará oportunidades, conocimientos y experiencias inesperados que le ayudarán a salir adelante. No crea todo lo que escucha; obtenga una segunda opinión y las promesas por escrito. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): cíñase a su presupuesto y aplique la creatividad a cualquier trabajo, responsabilidad o proyecto que encuentre. Sea amable consigo mismo y siga un estilo de vida saludable que ofrezca rutina, ejercicio y una dieta adecuada. Se sentirá bien, lucirá genial y logrará sus objetivos. Se favorece el romance. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): absténgase de tomar decisiones precipitadas o de actuar apresuradamente cuando se enfrente a situaciones que puedan afectar su reputación o su bienestar físico. Vea lo que otros están haciendo y obtendrá una idea clara de lo que es mejor para usted. Permita que la observación y las preguntas que haga influyan en sus decisiones. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): dedique más tiempo a superarse a sí mismo, al crecimiento personal, a las ganancias y a ocuparse de los asuntos pendientes, y evitará dejarse llevar por algo que no es adecuado para usted. No se deje engañar por las exageraciones que alguien ofrece sobre un trato o una inversión. Protéjase de estafas y fraudes. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): amplíe su mente, observe, absorba y realice cambios que fomenten mejores relaciones y seguridad personal. Confíe en sí mismo y en lo que descubra. Preste atención a los cambios físicos que pueden convertirse en algo severo. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): preste atención a los asuntos domésticos y a los estilos de vida saludables. Cuidarse mejor lo rejuvenecerá y le dará la capacidad de alcanzar su máximo potencial. Su decisión con respecto a alguien cercano mejorará su situación de vida. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): algo o alguien lo atraerá hacia pasatiempos y entretenimientos inusuales. Explore lo que hay disponible y modifique su horario para asegurarse de obtener todos los beneficios de algo que resuena con usted. No permita que una conexión ni obligación emocional le cueste mental o financieramente. Sepa cuándo decir que no. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): busque oportunidades y descubrirá una posición, tendencia o pasatiempo que le interese. Involucrarse en algo que lo anime a ampliar sus conocimientos, experiencia o círculo de amigos lo conducirá al crecimiento personal. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mostrar flexibilidad hará que sea más fácil tratar con quienes lo alientan a tomar una decisión. Pruebe la información que recibe y descubrirá qué funciona mejor para usted. Primero satisfaga sus necesidades. La ganancia financiera y el amor son evidentes. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): la oportunidad llama; abra la puerta y déjela entrar. Relaciónese, regístrese en algo que le interese y pase tiempo con alguien a quien ama. Preste atención a lo que sucede a su alrededor y tendrá la oportunidad de realizar ajustes o de obtener ganancias financieras. Se favorece el romance. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): reconsidere su estrategia y sus opciones. No permita que nadie intervenga y haga planes por usted. Si no se siente preparado para un desafío, no acepte una invitación a la refriega. Busque la estabilidad y la seguridad, no apaciguar a alguien que lo presiona. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.