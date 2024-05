Horóscopo de hoy: día lunes 27 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Chris Colfer, 34; Shanola Hampton, 47; Jack McBrayer, 51; Paul Bettany, 53.

FELIZ CUMPLEAÑOS: siéntase orgulloso de su trabajo y concéntrese en lo importante. La forma en que aplique su energía hará una diferencia en su actitud. Estar satisfecho de quién es y cuáles deben ser sus acciones determinará hasta dónde llegará. Permita que su creatividad brille y encontrará formas interesantes de utilizar sus talentos para lograr sus objetivos. Haga del aprendizaje una prioridad. Sus números son 4, 13, 18, 23, 24, 31, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es optimista, enérgico y trabajador. Es innovador y tenaz.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): preste atención, aclare los hechos y piénselo dos veces antes de dejar que sus emociones se conviertan en ira. Obtendrá mejores resultados si pone su energía en la superación personal, haciendo lo mejor que pueda para salir adelante y dejando atrás el pasado. Muestre sus talentos y las oportunidades se desarrollarán. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no tema al cambio; abrace lo que le ofrece la vida y disfrute el viaje. No se queje, involúcrese y haga cambios que mejoren aquello que le preocupa. El cambio comienza con usted y la satisfacción que obtenga al ser quien marca la diferencia aumentará su autoestima. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): cuando sea necesario aplique presión y haga que las cosas sucedan. Tomar el control le ahorrará tiempo y le garantizará obtener los mejores resultados. Manténgase abierto a sugerencias, pero aplique sólo las que sean adecuadas y estén dentro del presupuesto. El cambio comienza con usted y lo que más le conviene es manejar los asuntos de principio a fin. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga preguntas, busque alternativas y siga adelante. La persistencia dará sus frutos y animará a otros a colaborar y ayudar. Una relación experimentará un cambio, pero al final será para su beneficio. Utilice su imaginación y experiencia y haga lo que sea mejor para usted. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): adopte una actitud de esperar y ver qué pasa y evitará tener que dar marcha atrás. Preste más atención a la salud, al estado físico y a verse y sentirse mejor. Haga del romance una prioridad e invierta en relaciones significativas que le hagan sentir cómodo y seguro. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tenga en cuenta el camino de menor resistencia y diríjase en esa dirección. No limite lo que puede lograr ni pierda el tiempo tratando de lograr lo imposible. Dedique su energía a capacitarse en áreas que puedan ayudarlo a tomar mejores decisiones y se le presentará una oportunidad. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): liberar el exceso de energía le ayudará a aprovechar al máximo su día. La ira no resuelve nada, así que no se embarque en algo que pueda frenarlo. La superación personal es su mejor opción y le brindará los mayores beneficios. Invierta en sí mismo y haga aquello que lo hace feliz. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): use su imaginación para diseñar la mejor manera de utilizar sus talentos para hacer realidad sus ideas. Haga un cambio que ofrezca la aventura que desea y un estímulo mental que promueva la búsqueda del conocimiento. Tome la iniciativa para aprovechar el momento. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): siga a su intuición y a sus deseos con respecto a los asuntos del corazón. Manténgase abierto y receptivo a nuevas posibilidades en lugar de aferrarse al pasado o vivir en él. Las oportunidades son evidentes, pero debe aprovechar lo que haya disponible para disfrutar de los beneficios. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): diseñe un plan que funcione para usted y no dude en seguirlo. No puede complacer a todos, pero es hora de hacer lo mejor para usted. Tome el camino que ofrece libertad para cumplir sus sueños. Las oportunidades perdidas generarán ira, no soluciones. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): las emociones encontradas conducirán a la confusión. Aclare cualquier idea errónea siendo directo. Haga preguntas, evalúe la situación y tome un camino que lo haga sentir bien consigo mismo y con lo que decida emprender. Depende de usted hacer la transición. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): trabaje de incógnito para lograr el máximo. Concéntrese en explorar y ampliar sus metas para mejorar sus finanzas, su salud y su vida personal. La disciplina dará sus frutos y fomentará un cambio positivo. Escuche a su corazón. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.