Biden planea impuesto a las grandes fortunas de EE.UU.

Ante la oposición de una parte de los demócratas a aumentar los impuestos a las multinacionales para costear los programas sociales y de infraestructura de Biden, resurgió la idea de gravar las plusvalías latentes, es decir ganancias guardadas en grandes portafolios de acciones.

Hoy un magnate como Elon Musk, jefe de Tesla, o Jeff Besos, fundador de Amazon, no pagan impuestos por esas ganancias dormidas so pretexto de que no existen hasta que realmente se cobran.

La idea de gravar ese lucro latente está sobre la mesa, dijo el domingo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. “Probablemente tendremos un impuesto a los ricos” , dijo en la cadena CNN.

En cambio, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo: “Yo no llamaría a eso un impuesto a los ricos”. “Pero eso facilitaría la obtención de ganancias de capital, que representan una parte sumamente importante de los ingresos de las personas más ricas y que actualmente no están gravadas”, admitió en CNN.

La propuesta apunta a personas con activos mayores a los mil millones de dólares o que liberan ingresos por más de 100 millones de dólares en tres años; lo que significa menos de 1.000 contribuyentes, según el diario The Wall Street Journal. Otros medios dicen que son unos 700 multimillonarios. “Sería algo modesto (solo alrededor de 1.000 contribuyentes). Pero, ¡qué increíble punto de inflexión!” en la historia de Estados Unidos, tuiteó Gabriel Zucman, profesor de la Universidad de Berkeley.

Para Pelosi el impuesto aportaría al fisco al menos unos 200.000 millones de dólares en 10 años; una cantidad menor a los entre 3 y 3,2 billones que planea gastar Biden.

Lejos de la cifra

La senadora Elizabeth Warren, que había hecho una propuesta más radical en 2020 cuando procuraba postularse a la presidencia, apoya la idea.

“Lo que necesitamos es un impuesto que se enfoque en la fortuna de los estadounidenses más ricos”, dijo el domingo en MSNBC.

El proyecto de Wyden no solo apuntaría a las acciones, sino también a otros activos, como los inmobiliarios.

Los republicanos no darán sus votos por cuanto se han opuesto desde siempre a un impuesto de este tipo porque creen que generará más burocracia y es difícil de aplicar.

Las ganancias latentes fluctúan según el precio de las acciones. Entonces, ¿el Gobierno debería desembolsar dinero si los precios de las acciones bajan?

Para los demócratas, la propuesta podría considerarse aceptable después de los compromisos asumidos por Biden, quien redujo drásticamente el monto de sus planes de inversión.

Empero, este nuevo impuesto, aunque simbólico, financiaría en el mejor de los casos el 10% de lo proyectado, admitió Pelosi el domingo.

En otras palabras, el gobierno de Biden deberá encontrar otras fuentes de financiamiento para sus faraónicos planes.