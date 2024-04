Video: estrangulan y asaltan a una cajera paraguaya en España

Una compatriota cuyo nombre es Elizabeth (35) fue víctima de un violento asalto en su puesto de trabajo en Málaga, España, luego de que un hombre se le acercara por atrás y proceda a estrangularla.

Según el medio Málaga Hoy, la paraguaya vive en ese país hace menos de un año, fue en búsqueda de otras oportunidades y recientemente consiguió el puesto de cajera. El miércoles 24 de abril pasado se encontraba sola en la tienda y a los 10 minutos del cierre del lugar, se acerca el hombre para estrangularla con intenciones de robo.

Aunque Elizabeth intentó escapar, cayeron al piso y ante la exigencia de acceso a la caja registradora, ella intentaba demostrárselo mientras tenía toda la presión sobre su cuello. “Él no lo entendía y seguía preguntándome, pero no podía hablar porque me hacía parar la respiración. Llegó un momento en el que cerré los ojos y me resigné”, recopila el medio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Seguidamente el agresor pudo sacar unos billetes hasta que levanta del suelo a la mujer y la lleva hacia el baño con la exigencia de otra suma de dinero: “¿Dónde otro dinero?”, aparentemente cuestionaba.

Lea más: Sánchez decide seguir al frente del Gobierno español “con más fuerza si cabe”

Paraguaya pensó que la iban a matar

Mientras la paraguaya trataba de indicarle que no había más dinero, el hombre le puso un cuchillo en el abdomen: “Ahí pensé que me iba a matar”, relató.

En medio del shock, luego del asalto pudo llamar a su esposo que estaba de camino al comercio para buscarla como lo hace diariamente. “Me molesta mucho la garganta y cuando respiro me dan puntazos en la espalda; siento miedo y no puedo ir al baño porque me hace recordar”, lamentó.

La denuncia sobre este caso fue realizada ayer, lunes, pero ya el 28 de abril pasado -cuatro días después del asalto- la Policía de España pudo capturar a un hombre que utilizó la misma técnica de estrangular a una mujer para robarle y por este caso fue encontrado “in fraganti” en la vía pública.

Ante el mismo modus operandi, los locales sospechan que se trataría del hombre que atacó a la compatriota.

Lea más: Militantes y dirigentes socialistas cierran filas en torno a Sánchez: “Pedro, quédate”