Funcionaria “garrotera” de Quyquyhó dijo que no renunciará al cargo de directora del Centro de Salud

La funcionaria garrotera del Ministerio de Salud estuvo involucrada en una gresca que ocurrió el domingo en horas de la mañana en el colegio Fulgencio Yegros de este distrito, donde se la observa agrediendo al precandidato a la concejalía, gritando que no necesitaba de ningún hombre para defenderse y pronunció palabras irreproducibles, mientras un grupo de policía trataba de atajar a sus adversarios para evitar una batalla campal, durante la jornada electoral.

Agreden a un precandidato a concejal en Quyquyhó

El Dr. Galeano, luego de observar los videos, donde se ve a la directora del Centro de Salud local agrediendo al precandidato a concejal, calificó como una falta bastante grave y que no está a la altura de su cargo, por lo que sugirió que por ética de un paso al costado.

Al respecto, la funcionaria garrotera, dijo que no tiene porqué renunciar al cargo, al que asegura accedió por méritos propios y no por política.

“Provengo de una familia trabajadora, mis padres se esforzaron para hacerme estudiar y que ahora quieren que deje por defenderme ante un agresor de mujeres”, dijo para justificar su lamentable actuación durante la jornada cívica del domingo.

Aseguró que reaccionó contra el precandidato Bobadilla, porque el primero fue quien comenzó a agredirle de manera verbal y luego le rasguño el cuello y el rostro. “Ahí me defendí y el me gritaba hurrera y me denigraba como mujer”, agregó.

Reconoció que estaba mal su actitud y que pronunció palabras irreproducibles, pero que fue por el momento de nervios que pasó.

Funcionaria “garrotera” de Quyquyhó amenazó a una mujer con retirarle Tekoporã por no votar a su candidata

“No soy funcionaria de Tekoporä

Esta profesional de la Salud también fue denunciada a través de las redes sociales donde se viralizó un video donde una humilde mujer, identificada como Bernardina Moreno Franco, relató entre lágrimas en los ojos que fue amenazada supuestamente por la directora del Centro de Salud, de que sería excluida del programa Tekoporä, por no votar por su candidata, la intendente reelecta para pugnar el cargo, Patricia Corvalán.

Al respecto la licenciada Medina, manifestó que jamás amedrentó a Moreno Franco, que el viernes ella le llamó porque le pidió algunos medicamentos y después nada más. “No soy funcionaria de Tekoporä, por lo que no puedo influir en un programa estatal y menos si es para una persona humilde”, indicó.

Solo quiero que se diga la verdad, que los adversarios políticos no utilicen a las personas para salir a mentir y hacen denuncias mediáticas. “Yo también tengo hijos, no voy a salir a ser tan insensible sabiendo que tiene un hijo especial. Si me equivoqué o cometí alguna falla que Dios me pase la factura”, dijo finalmente la funcionaria de salud.