Segunda dosis: ¿Quiénes deben acudir desde mañana a vacunatorios y cuáles no estarán abiertos?

El Ministerio de Salud recordó que mañana y el viernes solamente se aplicarán segundas dosis, atendiendo la gran cantidad de personas que tienen pendiente aplicarse el refuerzo correspondiente. Cada persona tiene que revisar su carnet de vacunación a fin de identificar qué tipo de vacunas recibió y si ya cumplió con el plazo recomendado para la segunda aplicación, que es necesaria para aumentar la efectividad de la inmunización.

Otro importante a prever es la terminación de cédula, ya que mañana deben acudir los que terminan en 0 a 4 y el viernes, con terminación 5 a 9.

Los que recibieron las vacunas Sputnik V hasta el mes de abril, al igual que los que se inocularon con la AstraZeneca hasta el 3 de abril, es decir cumplieron el plazo de tres meses indicado para estas vacunas, son los que deben acudir a los vacunatorios habilitados. También los que hace cuatro semanas atrás fueron inoculados con Sinopharm, Covaxin, Coronavac y Hayat Vax (Sinopharm).

Cuatro locales no estará abiertos

Toda persona que se encuentre en dichos rangos, deben acudir al mismo vacunatorio al que fueron en la primera ocasión. A tener en cuenta además para no perder el tiempo, mañana y pasado mañana no estarán habilitados los vacunatorios que normalmente operan en la Secretaría Nacional de Deportes (SND), en el Centro de Convenciones Mariscal, el Vacunatorio del Shopping del Sol y el Vacunatorio del Ita Enramada, ya que las personas que acudieron a estos sitios aún no cumplen el periodo establecido.