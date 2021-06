Colorados objetan elección de intendente en Cambyretá

De acuerdo a los datos, un sector de la bancada colorada, que ocupa seis de los 12 escaños en la Junta Municipal, fundamentó su reclamo en que durante la sesión para elegir un intendente que reemplace a Pereira no se respetó lo que establece la Ley Orgánica Municipal, de que el voto debe ser secreto, y por mayoría absoluta.

Tras la renuncia de Pereira dos concejalas pugnaron por ocupar el cargo vacante, Romina Sandoval (ANR) y Raquel Ruiz Diaz (PLRA). Ambas obtuvieron seis votos cada una, por lo que el presidente del cuerpo colegiado, Albertto Báez (PLRA) con su voto decidió el desempate.

En este caso, el voto fue a viva voz, y al presentarse un empate de seis votos por cada uno de los dos candidatos propuestos, el desempate fue decidido por el presidente del cuerpo colegiado, es decir, no se dio una mayoría absoluta de siete votos contra cinco, según el cuestionamiento de los concejales colorados.

Respecto del reclamo, la intendente Ruiz Díaz, quien asumió el cargo el pasado martes 22 de junio, dijo estar en conocimiento que dos de los seis concejales colorados, los concejales Cristina Flores y Lilian Sandoval, presentaron una acción ante la justicia, pero que todavía no recibió ninguna notificación.

Estoy en conocimiento de que dos concejales presentaron una acción, pero todavía no recibí ninguna notificación de la autoridad electoral. Vamos a esperar que la justicia electoral resuelva el reclamo, dijo, y agregó que no entiende la posición de estos dos concejales, quienes participaron de la sesión, y en su momento no objetaron el resultado, y lo hicieron días después ante la autoridad electoral.

En la Junta siempre fuimos seis concejales colorados y seis del PLRA, siempre se votó en la misma forma, y nunca hubo reclamos. Respecto del empate, no puede haber dos intendentes, y es lícito que el presidente de la Junta decida con su voto, señaló.

No entiendo qué pretenden estos dos colegas concejales, pero vamos a esperar que la justicia resuelva, mientras tanto, vamos a seguir trabajando, así como se hizo durante este gobierno. Ese es nuestro interés, trabajar por la comunidad, sostuvo.