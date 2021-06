Siguen y raptan a locutor para robarle el auto en Fernando de la Mora

El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 entre las calles Usher Ríos y Villa Hayes de la Zona Sur de Fernando de la Mora, hasta donde llegó José Emilio Álvarez Saldívar, de 40 años, quien se desempeña como locutor radial de una emisora de frecuencia modulada de esta ciudad.

La víctima José Álvarez llegó hasta la dirección citada en su automóvil Toyota Alion verde, con matrícula AAAA 002, para compartir una cena con un amigo suyo. Sin embargo poco tiempo después de que haya bajado de su vehículo, llegó otro automóvil y se detuvo frente a su rodado.

Sin que el conductor del otro auto haya apagado el motor, inmediatamente bajaron dos sujetos con capucha, tapabocas y armas de fuego en las manos, quienes corrieron en dirección a Álvarez y le exigieron que entregue las llaves de su Toyota.

Álvarez relató a ABC Color que cuando bajó de su vehículo empezó a revisar sus bolsillos para buscar el control de manera de bloquear su automóvil. “En ese momento llegaron dos tipos con pistola y me exigieron que les entregue mi llave, pero como no encontraba, parece que creyeron que les estaba mintiendo y ahí se pusieron nerviosos”.

Añadió “mientras buscaba mis llaves no dejaban de apuntarme, por eso le dije a uno de ellos que abra nomás el auto y busque ahí adentro mi llave. Después ya se subió y arrancó, el otro me agarró de la cabeza y me subió en la parte de atrás de mi auto, pero sin dejar de apuntarme”.

“Ellos me llevaron unas seis o siete cuadras por ahí y en todo momento les decía que no me hagan nada, que lleven nomás mi auto, pero que no me hagan nada”, relató el radialista.

Algunos minutos más tarde, José Álvarez fue liberado y abandonado por los maleantes sobre la ruta PY01, ex ruta Acceso Sur.

Lo más llamativo, según dijo José Álvarez, es que los maleantes le exigieron que no cuente nada de lo que pasó en su programa de radio y que también le devolverían su vehículo dentro de tres días.

Luego de todo lo acontecido, Álvarez fue hasta la comisaría Segunda Central de Fernando de la Mora para denunciar el robo de su vehículo y el rapto del que fue víctima.

Según manifestó el locutor, luego de que le comentara a los uniformados la advertencia de los malvivientes, los policías le señalaron que lo más probable es que los sujetos utilicen en algún hecho delictivo, pues es la estrategia que suelen emplear los delincuentes, la de robar un vehículo determinado, quitarle la matrícula y perpetrar un golpe con el mismo, para luego abandonarlo. En algunos casos, incendian los rodados.

La policía ya cuenta con circuito cerrado para investigar el hecho.