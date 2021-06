Desean dar mayor valor a bosques nativos

“Los productores en la Región Oriental tienen en mayor o menor medida reservas naturales que están en constante amenaza, y hoy con este proyecto de ley que está queriendo llevar adelante el senador Pedro Santacruz para legalizar las invasiones, es imperiosa la necesidad que estas reservas sean reconocidas”, explicó Friedrichsen.

Que las reservas no se modifiquen

Dentro del pensamiento que tienen la APS y la WWF, estaría el de convertir las reservas privadas de bosques nativos en lugares que no pueden ser tocados o modificados, o darle otro nombre para que el día de mañana sea de conocimiento público, incluso manejar la posibilidad de que sean certificados. “Todavía no tenemos la fórmula, otra idea es ir juntando los bosques entre vecinos y ver si podemos darles un ropaje con nombre y apellido, para que todos puedan saber que esta área es protegida por los productores. Hay veces, ocurren robos de rollos que son considerados delitos menores, y al final el propietario es imputado y eso no está bien”, finalizó el directivo de la APS.