Embargan bienes de fiadores de empresario de Ronaldinho

El embargo dictado por el juez por la fianza personal ofrecida por Atilio Alegre, esposo de la abogada Natalia Fretes y de una propiedad por valor de G. 3.000 millones.

Wilmondes fue apresado el 4 de marzo del año pasado en el hotel del Yacht y Golf Club y permaneció en prisión hasta el 17 de junio. En la fecha indicada, fue beneficiado con arresto domiciliario por disposición del Tribunal de Apelación, 4ª sala.

Las condiciones establecidas por el Juzgado en aquel entonces fueron las siguientes: fianza real sobre dos inmuebles ubicados en Hernandarias, Alto Paraná, propiedad de María Cristina Fleitas, Atilio Augusto Alegre y Natalia Fretes, defensora de Sousa Lira, por un total de G. 3.000 millones, y fianza personal del señor Alegre por US$ 300.000.

Posteriormente, la defensa solicitó reemplazar la propiedad ofrecida en fianza por otro inmueble, pero esta diligencia no se pudo hacer porque cuando el juez convocó a las partes para la audiencia correspondiente, Sousa ya se encontraba con paradero desconocido

Ante la incomparecencia de Sousa a la audiencia fijada para el 18 de diciembre último, agentes de la comisaría 11ª se constituyeron en el local donde el mismo cumplía arresto domiciliario -el edificio The One- y constataron que ya no se encontraba ahí

Imágenes de cámaras de seguridad del edificio revelan que Wilmondes salió del local el 5 de diciembre último, acompañado de un hombre vestido de médico y ya no regresó

El 21 de enero pasado el juez penal de garantía Gustavo Amarilla ordenó la ejecución de la fianza otorgada por él para que deje la cárcel.

El primero en ser imputado

Wilmondes Sousa fue la primera persona en ser imputada con relación al escándalo de los documentos falsos del exjugador Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto de Assis Moreira, que hoy tiene a veinte procesados.

Dinho fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento. Dalia López, quien gestionó la venida del exfutbolista está prófuga.