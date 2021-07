Dueña de perro atropellado pide a conductor que solvente recuperación, pero este habla de resposabilidad compartida

Maximina Ríos comentó a ABC que el pasado sábado 10 de julio su perro “Hachi” fue atropellado por un vehículo frente a su vivienda, cuyo conductor se dio a la fuga tras el hecho. Posteriormente, el automovilista fue identificado como Jorge Caballero Velázquez.

“Todos los días le saco a mi perro a hacer sus necesidades afuera y ese día le dejé un rato afuera de casa porque fui a ver algo en la cocina. Cuando estaba sacando algo del horno, escucho que una vecina me grita, salí y veo a mi perro semimuerto en la calle, y el auto se iba disparando”, relató.

Un video de circuito cerrado captó el momento en el que el vehículo atropelló al perro en dos ocasiones, pues, posterior al primer impacto, el conductor puso su automóvil en marcha atrás y pisó al can ya herido. También se puede observar cómo el automovilista huye de forma acelerado del sitio.

En ese contexto, Ríos refirió que “los videos son contundentes, hizo adrede” y agregó que el conductor estaba ebrio durante la ocasión. Además, mencionó que el conductor pretendía ignorar el hecho, ya que una vecina de la zona tuvo que intervenir para que Caballero se percatará de lo ocurrido.

De acuerdo al diagnóstico de una cirujana especialista en veterinaria, el can sufrió lesiones severas, golpes internos y la rotura del tendón de la pata izquierda, que le produjo una infección, que –posteriormente– derivó en la imputación de dicho miembro.

Ante esta situación, la propietaria del can realizó la denuncia ante la Policía y, posteriormente, solicitó al conductor que se haga cargo de todos los costos de intervención veterinaria y el tratamiento del perro. Según detalló Ríos, ya gastó alrededor de G. 2.500.000 en la recuperación de “Hachi”.

Sin embargo, Caballero se negó a hacerse cargo de los costos, según denunció la propietaria del can. En ese sentido, Ríos señaló que lo que pretende es llegar a un acuerdo con el automovilista para el pago del tratamiento y anunció que, de lo contrario, agotará todas las instancias legales.

La versión del conductor

Caballero indicó a ABC descartó que se haya negado a solventar la totalidad de los costos y alegó que no pudo llegar aún a un acuerdo con Ríos debido a que resulta “complicado” conversar con la mismo.

No obstante, refirió que está abierto a llegar a un acuerdo respecto al caso con la propietaria de “Hachi”, siempre y cuando los gastos sean compartidos. Según afirmó, la responsabilidad del hecho es de ambos debido a que el perro se encontraba en la calle, por lo que la dueña del mismo infringió el deber del cuidado.

“Hay que ver (lo de solventar los gastos). No me siento tan responsable, creo que ella tiene la obligación encima de ella. Hay una ordenanza municipal que los perros no deben estar en la calle; entonces, el deber del cuidado también está de por medio”, expresó.

Sobre el hecho, el conductor comentó que el animal se cruzó en su camino debido a que esquivó a otro vehículo que circulaba en el carril contrario. Igualmente, indicó que se percató del impacto contra el perro luego de que fue alertado por una vecina que estaba en la zona.

Asimismo, Caballero indicó que pasó en la segunda ocasión sobre el perro -al poner en marcha atrás su vehículo- debido a que no se observó que el can se encontraba debajo y creyó que, tras el impacto, estaba en frente de su vehículo.

En cuanto a la fuga y la omisión del auxilio, el automovilista indicó que decidió seguir su marcha porque se asustó y, además, porque -a su parecer- el hecho no fue grave. “No pensé que iba ser tan grave y me fui nomás ya, No escuché ningún ruido, pensé que no pasó nada. Como no estaba la dueña, pero sí la vecina, me fui nomás”, refirió.