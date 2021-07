Senado rechaza uso discrecional de fondos, redistribuye recursos y elimina artículo que suspende devolución del IVA

Luego del cuarto intermedio aprobado en la mañana de este martes, los senadores retomaron a la tarde la sesión extraordinaria con cierto consenso sobre los cambios a ser introducidos al plan, a partir de una propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda.

Los legisladores eliminaron el párrafo del artículo 2° que le otorga discrecionalidad en el manejo de los fondos a Hacienda y dispone que los créditos presupuestarios serán reasignados mediante decreto del Poder Ejecutivo.

Lea más: Tras un cuarto intermedio Senado decidirá esta tarde sobre proyecto de consolidación

“Los créditos presupuestarios reasignados serán destinados a un fondo administrado por el Ministerio de Hacienda, y serán distribuidos mediante decreto del Poder Ejecutivo en función a los objetivos de esta Ley”, señala el párrafo eliminado del proyecto.

Esta normativa fue uno de los puntos cuestionados del proyecto, porque los legisladores consideraron que el Congreso no puede delegar su atribución al Ejecutivo para gobernar por decreto y resoluciones.

Más recursos para Salud

También modificaron el artículo 3° y redistribuyeron los US$ 262 millones que fueron asignados al Ministerio de Salud Pública en su mayor parte y a programas sociales contemplados.

La nueva distribución aprobada es la siguiente: US$ 104.800.000 para Salud; US$ 78.076.022 para el programa de adultos mayores; y US$ 79.123.978 millones para el pago de la jubilación en el sector público.

El proyecto de ley original disponía para Salud US$ 71 millones, para adultos mayores US$ 112 millones, para jubilaciones US$ 75 millones y para Clínicas US$ 4 millones.

Mantienen devolución del IVA

Lea más: Plantean eliminar artículo que suspende devolución del IVA a exportadores

El Senado igualmente aprobó eliminar el inciso h) del artículo 4° que suspende la devolución del IVA a los exportadores, una propuesta con el cual Hacienda pretendía recaudar unos US$ 44 millones.

“Suspender el inicio de los procesos de devolución del IVA Crédito del Exportador, salvo aquellos procesos iniciados antes de la vigencia de la presente ley, que se resolverán de conformidad con las disposiciones generales que la rigen”, es el inciso testado del proyecto.

Los senadores tras modificar los primeros artículos continúan con el debate sobre los demás artículos, de los 47 que contiene el proyecto.