Tras un cuarto intermedio Senado decidirá esta tarde sobre proyecto de consolidación

El senador Juan Darío Monges (ANR) propuso el cuarto intermedio al inicio de la sesión extraordinaria, a fin de ajustar los últimos detalles de las modificaciones que serán introducidas al proyecto de ley.

El legislador argumentó que muchos de los artículos cuestionados ya fueron modificados y citó por ejemplo, que se le quita la discrecionalidad al Ejecutivo en el manejo del presupuesto y se elimina el artículo que suspende el inicio de los proceso de devolución del IVA a los exportadores, entre otros puntos.

El senador Stephan Rasmussen (PQ), por su parte, planteó que el tema sea incluido en el primer orden del día de la sesión ordinaria del próximo jueves, pero la mayoría votó por definir esta tarde el tema como se había acordado en la reunión de la mesa directiva realizada ayer.

Aprobado en general

El proyecto fue aprobado en general en la sesión del jueves 22 y el estudio artículo por artículo se decidió dejar para este martes la discusión, luego de que el pleno se constituyera en comisión para analizar el plan por la falta de dictamen de la Comisión de Hacienda, que aún no fue conformada.

El proyecto de ley del Ejecutivo prevé desarrollar programas por un total de US$ 365 millones, que se financiarán con reprogramaciones presupuestarias, emisión de bonos por US$ 25 millones y el uso de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Del monto total, se destinan US$ 262 millones para salud y programas sociales, aunque de acuerdo a lo revelado por el senador Monges en esa oportunidad, al final salud es la que menos recibirá.

Según la distribución establecida de referido monto, US$ 71 millones iría para salud (no incluye salario), US$ 112 millones para el programa adultos mayores, US$ 75 millones para pago de jubilaciones en el sector público y US$ 4 millones para Clínicas y hospitales públicos.