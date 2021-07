Nueve años después, Cartes cumple la promesa de “coloradizar” el país

Las redes sociales estallaron en indignación y más que nunca se replica el hashtag “ANR nunca más”, luego de que cientos de personas, entre ellas conocidos referentes políticos de partidos de oposición, llamativamente aparecieran como “afiliados” en el padrón del Partido Colorado.

Al correr la información sobre que en los registros de afiliados de la agrupación política figuraban personas que nunca habían tenido afinidad con la ANR, mucha gente visitó el portal de internet de esa agrupación para constatar si su nombre estaba o no allí. Como sorpresa para muchos, sus datos aparecían.

Con la masiva revisión de los pobladores en la página web del padrón de la ANR, la misma quedó fuera de línea.

Políticos de la oposición

La revelación de afiliaciones sin consentimiento dentro del padrón de la ANR incluía, entre otros, a referentes de los partidos de oposición, como el propio presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, y la dirigente feminista y activista por los Derechos Humanos Clyde Soto.

Esta última expresó su estupor porque su nombre aparece en la lista de ANR y exigió a través de su cuenta en Twitter “que me saquen ahora del padrón trucho o haré un escándalo tan sostenido que no se olvidarán con facilidad”. “Aviso nomás que a muchas feministas nos está pasando lo mismo, así que esto no será individual, sino colectivo”, dijo Soto al advertir de una demanda al Partido Colorado.

La respuesta de ANR

Ante la falta de mayores respuestas de las autoridades del Partido Colorado se desconoce si la restricción de acceso al portal de internet corresponde a las masivas consultas al registro o si fue una disposición de las autoridades partidarias.

“Informamos que la página oficial del Partido Colorado anr.org.py ha sufrido un acceso no autorizado a la base de datos del padrón publicado en la misma. Estamos trabajando para subsanar el inconveniente”, anunció la cuenta de la ANR en Twitter.

“Estamos viendo con la gente de informática cuál es el problema”, afirmó escuetamente el presidente de la ANR, Pedro Alliana, en reacción al masivo inconveniente suscitado.

Al cierre de esta edición el portal de internet de la agrupación continuaba sin funcionar. Ya ocurrió antes algo similar, lo que los analistas califican de intencional para abultar el padrón colorado.