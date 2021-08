Carga de químicos en predio castrense: no descartan complicidad de militares, aunque decreto alivianaría delito

“Yo no ordené la detención de los militares porque no hay flagrancia, eso no quiere decir que no estén implicados. Yo ordené la identificación de los mismo y vamos a tomar mañana de mañana ya las testificales”, indicó el fiscal Arriola sobre el caso registrado esta mañana y que podría salpicar a los militares, sobre todo teniendo en cuenta que no está claro aún si el cargamento fue encontrado dentro del predio militar o en su perímetro.

Lea más: Interceptan un camión con tambores de precursores químicos en Gabino Mendoza, Chaco

Entre otras diligencias, pedirá la ubicación exacta del operativo, a fin de ver si es que los camiones y la carga ilegal estaba en el predio militar o bien, en lo que se denomina una franja de seguridad. También extrañó a Arriola que el camión haya llegado hasta ese punto, ya que incluso a él como agente fiscal lo controlan cuando transita por la zona.

Lea más: Despenalizan un precursor de cocaína

“Con la comitiva policial nos revisan todo, y esta gente se está paseando como si nada aparentemente”, dijo y agregó que “hay una barrera de ellos (militares) delante del cuartel, por eso voy a ver las coordenadas”, acotó.

En este caso, fueron detenidos los civiles compatriotas Gustavo Cáceres Alvarez, Ramón Céspedes Pereira, y los ciudadanos bolivianos Paulina León Herrera, Patricia Toco, Jorge García Valdiviezo, in fraganti, como presuntos responsables de la carga de presuntos precursores químicos para el procesamiento de cocaína.

Sin embargo estos mismos tienen más chances de enfrentar un delito menor como posible contrabando y no narcotráfico, dependiendo de qué se determine que sea. El inconveniente es que nuestro país quitó de las lista de químicos controlados al acetato de etilo, que si bien es utilizado también con fines legales, su comercialización en el exterior es restringida justamente para evitar que sea utilizada por los procesadores del polvo blanco.

“Anteriormente habíamos hecho más de 40 mil litros en varios procedimientos, decomiso de camiones, puestos a disposición de Senabico, con bombos y platillos... posteriormente esto (acetato) se sacó de las sustancias controladas y tuvimos que liberarle a todos y devolverles todo”, lamentó Arriola, que consideró que dependiendo de que se encuentre en los tambores, capaz incluso deba delegar el caso a una unidad especializada en contrabando.

“Si es acetato de etilo, eso no es reprochable por la Ley 1340 (contra el narcotráfico), pero si cabría en la punibilidad del contrabando, teniendo en cuenta que no tenía documentación alguna y se introdujo posiblemente ilegalmente el país, porque no producimos esto”, explicó.