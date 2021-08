Dinac avanza rápidamente con millonaria compra pese a denuncias

La Dinac pretende destinar unos G. 5.506 millones para la adquisición de escáner de rayos X.

El proceso figura con el ID de Licitación 390.503 en la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), donde se visualiza una serie de protestas que la Dinac ha decidido ignorar abiertamente.

Detalles en letras pequeñas

El primer punto llamativo surge en las especificaciones técnicas planteadas en el pliego de bases y condiciones (PBC) del llamado.

El primer requisito es que los equipos ofertados deben contar con Certificación TSA (Administración de Seguridad en el Transporte) otorgado por instituciones de Estados Unidos.

Este punto es obligatorio por acuerdos bilaterales firmados por Paraguay y Estados Unidos.

Con esta solicitud, se limitó a seis las empresas que podrían haberse presentado.

Pero el punto más llamativo surge cuando se observa la altura de los rodillos solicitada por la Dinac. En concreto, según se puede leer en la web de la DNCP, se plantea que los rodillos no deben tener una altura menor a los 30 centímetros ni mayor a los 40 centímetros.

La excusa es la seguridad de los operarios. Pero la certificación TSA, otorgada por Estados Unidos, precisamente califica la seguridad, entre otros puntos.

Con esto, solo dos marcas de escáneres cumplían con el requisito mínimo. Ambos, llamativamente, tienen representación en nuestro país de la misma empresa: OMNI S.A., representada por Jorge Alfonso Ramírez y con un largo historial de incumplimientos con la Dinac.

Como si no fuera suficiente la limitación establecida por la altura de los rodillos, hubo otro punto que limitaría aún más la competencia: la experiencia mínima requerida.

En ese punto en particular, la Dinac solicitaba al menos 50% de facturación en equipos de esa categoría de carga, la más alta según TSA.

Es importante aclarar que en el mercado paraguayo estos equipos solo pueden ser adquiridos por instituciones públicas como Aduanas o la mismísima Dinac.

Ignoraron protesta

La apertura de sobres estaba pautada para el pasado 21 de julio. Para ese entonces ya se habían realizado al menos dos protestas, por lo que la apertura se debería haber postergado. Sin embargo, el ente siguió con el proceso.

Según el acta de apertura, solo se presentaron dos empresas: OMNI S.A. y Materiales Eléctricos S.A.

Materiales Eléctricos no cumplía ningún requisito. Por ejemplo, no hizo la visita técnica al aeropuerto (que era excluyente), no tiene ningún tipo de registro en la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN), requisito obligatorio para participar, y nunca tuvo adjudicación alguna en materia de seguridad. Con esto, OMNI tiene libre el camino para una nueva adjudicación.

Incumplimientos varios

OMNI, representada por Jorge Alfonso Ramírez, tiene un largo historial de incumplimientos.

El caso más alevoso fue la adquisición del nuevo radar primario y secundario “Sistema 3D+SSR” de la Dinac, que se instaló en el aeropuerto de Concepción y cuyo funcionamiento sigue generando dudas por parte de los expertos aeronáuticos.

Los equipos que debían estar operando desde el 2018 le costaron G. 49.997 millones a la entidad. OMNI S.A. fue adjudicada en 2017 para la provisión y entregó con retraso la instalación para la puesta en marcha y nunca fue sancionada.

La Dinac hizo hasta un recorrido con medios, pero no permitió fotografiar el equipo costoso entregado de forma tardía. Ahora esa misma firma está a punto de ser beneficiada otra vez.

Intentamos conversar con el titular de la Dinac, Félix Kanazawa, pero no respondió las llamadas.