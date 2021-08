Hay principio de acuerdo sobre “ley de fletes”, aunque sigue la protesta

Aunque ya se llegó a un principio de acuerdo sobre la mayoría de los puntos del proyecto de ley de fletes, quedaron algunos aspectos por pulir en las comisiones asesoras, indicó la ingeniera Mercedes Canese, vocera de la reunión que se desarrolló en sede del Congreso.

No obstante, el presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, Ángel Zaracho, dijo a nuestro diario que permanecerán en las calles con sus camiones. Aseguró que no bloquearán las arterias ni entorpecerán la circulación en la Capital. Según refiere, planean quedarse en Asunción hasta que haya una aprobación total del proyecto de ley en ambas cámaras legislativas.

La reunión entre parlamentarios y representantes de los camioneros tuvo también como representantes del Ejecutivo al ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio; al viceministro de Tributación, Óscar Orué, así como a otros funcionarios del Ministerio de Hacienda.

Tras la reunión de la mañana, el presidente del Senado dijo que intentarán consensuar el plan de ley presentado por algunos senadores para dar respuesta a los camioneros y que de haber acuerdo, lo tratarán esta semana para que se cancele la medida de fuerza de los fleteros. Indicó que el objetivo es que haya acuerdo para que el Senado pueda tratar el proyecto en la plenaria del jueves, previa aprobación de las comisiones asesoras.

Al respecto, Zaracho comentó que fueron analizados los artículos del plan de ley presentado, para evitar que sea atacado de inconstitucional. Señaló que lo que piden es una tarifa del costo operativo y no una ley que establezca precios.

Lo que pretenden es que no se tenga que trabajar con un flete cuyo valor esté por debajo del costo operativo, porque eso significaría que hay una baja artificial de los precios, cosa que, según dijo, no lo puede permitir ni la Corte Suprema ni la Constitución Nacional. De hecho, el precio del combustible –que tiene el principal peso en la estructura de costo del rubro– aumentó G. 1.200 por litro en los últimos tres meses pero no hubo variación de la remuneración a los camioneros por parte de las empresas privadas que contratan sus servicios, principalmente agroexportadoras.

Según lo señalado, la situación en ese servicio es “caótica”, por lo que se acordó con los parlamentarios hacer un trabajo “maratónico” y realizar reuniones ayer y hoy para que este jueves esté listo el texto para ser tratado en la plenaria.

Doble manifestación en Curuguaty

CURUGUATY (Rosendo Duarte, corresponsal). Ayer esta localidad prácticamente quedó aislada a causa de la manifestación de camioneros, a la que se sumó la de los indígenas, en los principales puntos de acceso y salida de la ciudad, para exigir reivindicaciones al Estado. Transeúntes expresaron su malestar.

Un grupo de aborígenes de la comunidad Fortuna cerró la principal vía que conecta Curuguaty con Villa Ygatimí y Ypejhú, sobre el puente Curuguaty’y, por una parte, y Nueva Durango y Maracaná. Los camioneros piden la ley de fletes para dejar de trabajar a pérdida, sostienen.

Cierres intermitentes en Pilar

PILAR (Miguel Ángel Rodríguez, corresponsal). Transportistas del departamento de Ñeembucú recrudecieron la medida de protesta por falta de respuesta del Gobierno Nacional a su pedido de incremento en la tarifa del servicio de fletes. En este departamento hay dos bloqueos intermitentes de ruta (en la PY04 “General José Eduvigis Díaz” y en la entrada a Pilar), mientras que un grupo de los camioneros fue a Asunción.

La protesta en San Pedro

SAN PEDRO (Sergio Escobar, corresponsal). Camioneros de las diferentes ciudades del departamento de San Pedro protestan desde hace seis días. Los lugares donde se reúnen son la Calle Seis Mil, Barrio San Pedro, Liberación y Santa Rosa del Aguaray, ubicados sobre la Ruta PY08. Otro importante grupo de transportistas se trasladó a la capital del país, donde estarán varios días.

Dificultades en CDE

CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). El estacionamiento de camiones de gran porte sobre el Puente de la Amistad generó quejas de comerciantes, pues dificulta el paso de turistas desde Foz de Yguazú-Brasil a Ciudad del Este. El Puente de la Amistad tiene tres carriles, pero cuando hay camiones estacionados quedan solo dos, lo que dificulta el paso y crea atascamiento.