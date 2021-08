Apesa logra acuerdo con camioneros para que cisternas circulen hasta mañana a las 17:00

Tras una reunión con los referentes de los camioneros apostados en la Costanera de Asunción, Miguel Corrales, presidente de Apesa informó que lograron el acuerdo que será temporal y una vez llegado al plazo de las 17:00 de mañana, “se volverá a cerrar todo”.

Lea más: Senado aprueba en general “ley de fletes” exigida por camioneros

“Vinimos acá con la Comisión Directiva para reunirnos con ellos, con Roberto Almirón y le manifestamos las necesidad que tenemos, demasiadas estaciones de servicios sin combustible, hace varios días parados nuestros camiones en ruta, y bueno, accedieron a liberar”, informó Corrales.

También comentó que no hubo otros puntos de discusión, indicando que “hasta ahí llegamos y a partir de ahí se vuelve a bloquear todo de vuelta”.

“Estamos en tierra de nadie” y productores están “derramando leche en su patio”

Desde la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (Capainlac) insisten en que esta medida solamente afecta a los más humildes, llegando al extremo que pequeños productores deben derramar su producto ante la imposibilidad de comercializarlo. También refieren que están analizando acciones legales, ya que se sienten en “tierra de nadie” con la falta de garantías para seguir trabajando.

Lea más: En 24 horas habrá desabastecimiento de productos lácteos por paro de camioneros

“No son los grandes empresarios los que están sufriendo esto, son miles de pequeños productores que están derramando su leche, y son productores que evidentemente no van a recibir el pago de esa leche, porque lo están tirando en el patio de su casa, y es triste porque no saben el impacto que está teniendo en cientas de familias”, sostuvo Lourdes Torres, secretaría de Capainlac.

“Lo que están haciendo ahora es permitiendo que muchos salgan de las filas, cosa que había camiones que hace dos días estaban en fila y a muchos les están diciendo que no vuelvan porque no tiene garantías de qué va a pasar si no vuelven”, insistió y dijo que están con mucho temor y así no se puede trabajar.

“Nadie nos garantiza de que vamos a poder seguir trabajando normalmente y menos si el martes la Ley no se aprueba como quieren”, reclamó y dijo que son al menos unos 5.000 los productores de leche afectados.