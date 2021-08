Campesinos se reúnen con miembros del Poder Ejecutivo en intento de levantar movilizaciones

Así como lo anunciaron este miércoles, los campesinos están reunidos en el Senado con el ministro de Agricultura, Moisés Bertoni, y el viceministro de Hacienda, Marco Elizeche, para analizar los reclamos del sector, que exigen el acuerdo firmado en 2019 y el desembolso de US$ 25 millones para programas de asistencia a la agricultura familiar campesina.

Ya ayer martes los labriegos sostuvieron una reunión con varias autoridades nacionales, entre ellas la titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Gail Gina González Yaluff, senadores, entre otros.

Tras este encuentro, los campesinos anunciaron que no se vislumbraban respuestas a sus reclamos y que sostendrán las manifestaciones hasta obtener una respuesta concreta por parte del Gobierno.

Los campesinos de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) se manifiestan en Asunción desde ayer martes 10 de agosto. Se apostaron frente a la sede del Ministerio de Agricultura y mantienen bloqueada la calle Yegros.

Los labriegos desarrollan la medida de fuerza para presionar y que el Gobierno cumpla un acuerdo firmado en 2019 que dispone el desembolso de US$ 25 millones para programas de asistencia a la agricultura familiar campesina.

Por su parte, desde el MAG explicaron que de los US$ 25 millones contemplados en la Ley Nº 6.669/2020 “Para la restauración de los sistemas de producción de la agricultura familiar campesina” se destinaron US$ 14 millones a las organizaciones campesinas, monto ya ejecutado en un 31%. El ministro de Agricultura, Santiago Bertoni, aclaró que los grupos que aún no recibieron las transferencias son aquellos que no rindieron cuentas o que no cumplen con los requerimientos establecidos.