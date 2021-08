Ministerio no tenía que haber replicado comunicado de Gamaleya, dice infectólogo Balmelli

El médico infectólogo dijo que de los 320.000 paraguayos que fueron vacunados con la Sputnik V no se realizó un ensayo clínico ni un tamiz por grupo de edad, etcétera.

Además, afirmó el experto, no se hizo un seguimiento durante este tiempo para evaluar quiénes se infectaron o no después de la vacuna, ya sea leve o gravemente.

“Hay un subregistro importante, por tanto, estas conclusiones de Gamaleya son parciales y sin fundamento. Crea confusión para quienes esperan la segunda dosis, y finalmente nadie sabe el componente final de la Sputnik, porque todo está sometido a un secreto de confidencialidad que las desarrolladoras no revelan”, expuso el doctor Balmelli.

Lea: Rusos dicen que primera dosis de Sputnik tuvo 93,5% de efectividad en Paraguay

Pide que se sigan aplicando Sputnik

El médico envió tranquilidad a la gente y pidió que sigan aplicándose la segunda dosis de la Sputnik V conforme al calendario de vacunación. “Esto solo es una opinión parcial sobre dos o tres puntos específicos que observó el laboratorio Gamaleya. No veo que tenga un sustento científico”, sostuvo el infectólogo.

Recordó que ya desde el año pasado los rusos querían producir una monodosis, por lo que él como profesional no puede decir si la Sputnik V es idéntica o no a la Sputnik Light.

Más info: Componente 1 de la Sputnik V tiene la misma fórmula que la Sputnik Light, afirman desde Salud

“Acá no evalúo si ambas vacunas son o no eficaces, solo digo que no es momento de comunicar eso y menos aún con pocos datos científicos. En este caso solo se envió el número total de dosis aplicadas, cuántas de estas personas tuvieron infección, cuántos de ellos se internaron en sala común, cuántos en terapia intensiva y cuántos murieron. Pero hay una cantidad de variables que no se tienen en cuenta, que pueden hablar de una eficacia. Por ejemplo, la edad de los inmunizados, en qué momento del brote epidémico se vacunaron, qué riesgo social tenían, si tuvieron infección previa a la vacunación, etcétera”, detalló Balmelli, quien añadió que no se hizo un seguimiento real de los 320 mil paraguayos inmunizados con la Sputnik V.

Lea: Sputnik V: Paraguay reitera que se seguirá con administración del componente 2

Muchas preguntas sin responder

El médico se preguntó si es que es real que la Sputnik Light tiene los mismos elementos que el componente 1 de la Sputnik V, entonces por qué están poniendo doble dosis en Rusia y en Argentina.

“A final, ¿para qué la llaman en forma diferente? Estas respuestas nadie las tiene en Paraguay, solo las tienen los desarrolladores de Gamaleya. No podés extrapolar por una observación parcial desconociendo muchos otros datos. Es un comunicado sin metodología científica”.