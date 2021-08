Rusos dicen que primera dosis de Sputnik tuvo 93,5% de efectividad en Paraguay

El comunicado publicado por los rusos coincide con el arranque de la aplicación de 20.000 dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V en Paraguay a personas que recibieron la primera dosis hasta el 18 de mayo.

En el texto se habla del primer componente de la vacuna como “Sputnik Light”, ya que los rusos también venden la primera administración del biológico de forma independiente. “El cálculo de la eficacia se realizó en base al análisis de datos de 320 mil personas que recibieron la vacuna ‘Sputnik Light’ hasta el 30 de julio de 2021”, indicó parte del comunicado.

De acuerdo al sitio web de la vacuna, la afirmación de la eficacia del 93,5% con la primera dosis se sustenta en datos proveídos por el Ministerio de Salud de Paraguay.

La información surge en un momento en que el Fondo de Inversión Directa es duramente cuestionado por no proveer como corresponde las ampollas del segundo componente de la vacuna que, según los estudios, amplía aún más la inmunidad contra el COVID-19.

Además, los rusos dicen que “las estadísticas del uso de ‘Sputnik Light’ en Paraguay también demuestran un elevado perfil de seguridad de la vacuna”.

“No se han registrado casos de efectos adversos graves asociados con la vacunación, no se han dado casos de fallecimiento relacionados con la vacunación, no se han dado casos de trombosis venosa cerebral (TVC) después de la vacunación (...) Hay una ausencia de casos de síndrome de Guillain-Barré tras la vacunación, no se han dado casos de síndrome de extravasación capilar después de la vacunación y no se han notificado casos de miocarditis o pericarditis”, expresa la nota.

“Debido a su alta seguridad y eficacia en diversos países, la vacuna ‘Sputnik Light’ se usa actualmente no solo de manera independiente, sino que también se está estudiando en combinación con medicamentos de otros fabricantes”, añade el texto.

“El uso de la vacuna monocomponente ‘Sputnik Light’ permite a las autoridades de Paraguay acortar el proceso de vacunación de la población y acelerar la consecución de la inmunidad colectiva. Los datos del Ministerio de Salud de Paraguay y de varios otros países del mundo confirman que ‘Sputnik Light’ presenta altos niveles de seguridad y demuestra una mayor eficacia en comparación con muchas vacunas de dos componentes”, afirmó Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa.

Con Sputnik por tres días

La semana pasada llegó un lote de solo 20.000 dosis del segundo componente de la Sputnik V a nuestro país. Paraguay había asegurado la compra de 1.000.000 de dosis, pero llegó menos de la mitad.

Unas 17.000 personas que fueron inmunizadas con la primera dosis de este biológico entre el 18 y 20 de mayo podrán recibir la segunda dosis a partir de hoy hasta el viernes en 30 centros de vacunación.

Sobre este punto, desde Salud Pública explicaron que hace tres meses la inoculación con la primera dosis de Sputnik V se realizó únicamente en Asunción, Central, Caaguazú, Alto Paraná, Itapúa y Cordillera, por lo que para la aplicación de la segunda vacuna serán estos mismos sitios los habilitados por el momento.