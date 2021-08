El país arde y principales entes dicen que son solo “apoyo” y reconocen que insuficiente

El director de Biodiversidad del Mades, Rafael Sosa y el director de Gestión de Riesgos de la SEN, Francisco Antonioli, explicaron el rol que tienen las principales instituciones de Estado que deberían estar abocadas a enfrentar la crisis casi anual de los grandes incendios en nuestro país, y un punto que ambos coinciden, es en reconocer que si bien dicen no desentenderse, la principal responsabilidad de prevención la trasladan a los propietarios o ciudadanos, y el combate al fuego a los bomberos.

“En este mismo momento tenemos dos camionetas forestales de la Secretaría Emergencia Nacional, una en Cerro Corá y otra en San Luis, en apoyo a esa pequeña dotación de guardaparque que tenemos en los parques nacionales”, afirmó Antoniolli.

Actualmente estos dos puntos son los más afectados por el fuego, sin embargo, la dotación de funcionarios estatales es limitada, y la mayor fuerza de combate la ejercen los bomberos, a nivel país. No sola la dotación de recursos para el combate es irrisoria, también la de control y prevención, ya según mencionó Sosa, apenas hay 83 guardaparques a nivel país para cuidar 2.440.000 hectáreas de áreas protegidas.

En cuanto a prevención, la SEN mencionó que su principal labor es avisar a los ganaderos, agricultores, o propietarios de terrenos a que se preparen para una eventual catástrofe como las de ahora. Igualmente, los mismos se respaldan en los bomberos, la mayoría de ellos voluntarios, para el combate al fuego una vez desatado.

“Los cuerpos de bomberos voluntarios son los primeros respondientes en su comunidad y en su área. Nosotros somos apoyo a los cuerpos de bomberos”, dijo Antoniolli.

Si bien ambas instituciones dicen hacer uso de la tecnología para monitorear los puntos de calor y eventuales focos de crisis, reconocen que falta aún eficacia para aplicar medidas que impidan efectivamente los grandes incendios.

Cóctel perfecto para incendios, aducen

El representante del Mades y de la SEN también coincidieron en afirmar que la previsión de las condiciones actuales que facilitan la proliferación de los incendios ya se hizo hace tiempo, pero a su vez el cambio de condiciones año tras año hacen que de vuelta este 2021 sea crítico.

El representante de la SEN recordó que el 2019 fue uno de los más críticos en nuestro país, mientras que “el 2020, el año pasado no fue los mismo que 2019, y ahora estamos teniendo mayor cantidad de incendios donde el año pasado no hubo, que significa eso, significa que el año pasado no se quemó esa zona” y ahora si se están quemando.

Antonioli también apuntó que este año se da una particularidad, que es que se juntaron varios factores que catalizan las quemas.

“Tenemos la sequía, las heladas, el viento norte, más las temperaturas de más de 40 grados, entonces se forma como un cóctel de que lo que el año pasado no se quemó, este año si está en riesgo de quemarse y se está quemando”, sostuvo y dijo que si bien hace dos meses advirtieron que Alto Paraguay, Concepción, Amambay, San Pedro y Canindeyú serían zonas críticas, igual ahora se constituyen en principales focos de incendio por diversos factores.