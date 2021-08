Falleció Jess, la artista que mantenía su tratamiento por cáncer con sus obras

Este sábado se reportó el fallecimiento de la artista plástica Jessica Jiménez, quien en 2019 fue diagnosticada con un grave tumor neuroendocrino carcinoide atípico, una forma inusual de cáncer cuyo tratamiento no se practica en Paraguay.

Durante los últimos años de su vida, Jess, como es conocida en redes sociales, alcanzó un importante número de seguidores en Twitter, donde ofrecía sus trabajos artísticos para financiar su tratamiento. Luego de su diagnóstico, la joven se apoyó en el arte.

¿Sabes qué pasa cuando compras uno de mis trabajos artísticos?

Gana la señora que me vende los Espíritus Santos de madera que hace tallados a mano, gana el vidriero que me vende los espejos, gana el señor que me vende las bases, gana el dueño del local donde compro las (sigue) — Jess Jiménez (@jessjimeneza) October 24, 2020

“Mi psicóloga me recomendó que busque hacer algo en lo cual yo me sienta plena, y así fue que decidí refugiarme en la pintura y los colores”, comentó a ABC Color en 2019. “En los tutoriales de Youtube. Aprendí el puntillismo practicando, mirando los videos, y así con eso ocupaba mi mente para no pensar en la enfermedad”.

“Nunca hice, no tengo ninguna formación artística. Siempre me gustó, pero no sabía que era buena en eso hasta que lo intenté”, agregó.

El anuncio de la muerte de la joven artista convirtió al término “Jess” en tendencia local en Twitter.

El funeral de Jess Jiménez se llevará a cabo en el Complejo Futuro de la avenida San Martín de Asunción, desde las 12:00 de hoy.