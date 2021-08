MOPC destinará otros G. 6.800 millones en línea de media tensión de las torres del Puerto

Al parecer, recién ahora se dieron cuenta de la necesidad de estas infraestructuras, cuando las obras de los edificios ya están en etapa final, pero desde la cartera no aclaran los detalles. La fecha establecida para la entrega y apertura de ofertas está marcada para el viernes 10 de septiembre de 2021, a las 08:30 y 09:00.

El monto referencial de esta convocatoria es de G. 6.800.000.000, a ser financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero la institución no informa si esto ya se financiará con los fondos que debían destinarse en el fallido metrobús, pues el MOPC quería utilizar el “remanente” de la fracasada obra para equipar las torres, cuyas obras ya están terminando.

Los trabajos contemplados incluyen el diseño final de ingeniería y la construcción de las obras en un plazo total de 13 meses, según lo indica el pliego del llamado.

El alcance de este contrato establece además los tramos a ser intervenidos y que son:

1- Desde el Puesto de Entrega de ANDE de 14 Mayo hasta la calle General Díaz y 14 de mayo.

2- Desde la calle 14 de Mayo y General Díaz hasta la calle General Díaz y Colón.

3- Desde la calle General Díaz y Colón hasta la avenida Colón y Palma.

4- Desde la avenida Colón y Palma hasta la calle Palma y Hernandarias.

5- Desde la calle Palma y Hernandarias hasta la calle Hernandarias y avenida Stella Maris.

6- Desde la calle Hernandarias y avenida Stella Maris hasta Puesto de Entrega en las oficinas de Gobierno.

La obra de las oficinas

La construcción de las oficinas de Gobierno está a cargo del Consorcio TBI –integrado por las empresas paraguayas Tecnoedil SA, Alberto Barrail e Hijos SA y la Constructora Itasa SA–, que está representado por Carlos María Orué Gusmao, Rolando Ríos Tomboly y Alberto Barrail.

La obra fue adjudicada por G. 478.828 millones (US$ 71 millones al cambio actual), pero el monto del contrato ya se incrementó a G. 574.579 millones (US$ 85,1 millones), es decir, ya se registró un encarecimiento de G. 95.750 millones (US$ 14,1 millones), que representa un incremento del 20%, porque a los edificios se adicionó la construcción de un parque lineal con estacionamiento.

Las obras registran a la fecha más del 90% de avance. Se trata de cinco torres que albergarán al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH); Ministerio de Relaciones Exteriores y Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).