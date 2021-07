En medio de cloaca del arroyo Jaén, oficinas de Gobierno casi concluyen

Las obras de las oficinas de Gobierno que se construyen en el Puerto de Asunción ya culminarán en octubre, según se prevé, y siguen avanzando, cambiando el rostro de la capital. Sin embargo, las cinco majestuosas torres se levantaron en medio del contaminado arroyo Jaén, que arrastra basura y cloaca en medio de la millonaria inversión estatal. Pese a las advertencias, recién ahora MOPC “estudia” una posible solución.

Pobladores del barrio Loma San Jerónimo manifestaron a ABC que es lamentable que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) siga sin solucionar esta problemática, pese a las millonarias inversiones que encara con la construcción de estos edificios para seis ministerios. Señalaron que en tiempos de crecida del río Paraguay, la situación del hedor empeora en toda la zona y no encuentran explicaciones de cómo hasta hoy no previeron otras obras complementarias. En un recorrido de este diario por la zona, se pudo corroborar este descontento de los vecinos y Obras Públicas informó que contratarán una consultoría para estudiar la situación del cauce.

El arquitecto Ricardo Riego, responsable de estas obras que ejecuta el MOPC, confirmó que recién ahora la cartera se encuentra estudiando posibles soluciones a esta desagradable situación, y señaló que para eso deben contratar una consultoría para analizar las propuestas o infraestructuras que se puedan implementar en el lugar.

Manifestó que el canal actual del Jaén ya no corresponde a su cauce original, por lo que se tienen estos inconvenientes. Asimismo, enfatizó que aún es prematuro hablar de cómo se financiarán las obras de saneamiento o canalización del arroyo. En su momento, el MOPC informó que incluso iban a elevar el nivel de la Avda. Stella Maris a cota no inundable, pero esto tampoco avanzó hasta hoy.

Se le consultó por qué hasta ahora no estudiaron las posibles soluciones a esta queja generalizada de los vecinos desde el inicio de las obras de las oficinas del Gobierno y argumentó que no hay recursos disponibles y que incluso por eso se suspendieron nuevas licitaciones.

Lea más: Sin aprobación del Congreso, quieren usar recursos del fallido metrobús

En estas condiciones quieren “captar” inversión privada

El Gobierno está realizando millonarias inversiones en el Puerto de Asunción, con lo cual pretende “atraer” la inversión del sector privado en este lugar, ya sea para la construcción de un hotel, un centro de convenciones, shoppings, además del desarrollo de lugares gastronómicos, viviendas, y una terminal de ferry. Estas apuestas podrían realizarse bajo la ley de Alianza Público Privada (APP) o contratos de usufructo, pero en nada se avanzó hasta hoy.

Incluso se pretendía alquilar los viejos galpones que fueron refaccionados para oficinas o espacios gastronómicos, pero tampoco tienen una figura legal para que esto se concrete. En este sentido, Riego señaló que se debe crear una comisión especial que involucre a varias instituciones públicas, para definir el desarrollo de estas inversiones y resaltó que los planes siguen.

Vale señalar que el Puerto de Asunción tiene 24 hectáreas, de las cuáles, 2,4 hectáreas se están utilizando para las oficinas de Gobierno en construcción. El resto se destinará para un parque lineal y estacionamiento (también en construcción) centros comerciales, museos, parques, estaciones pluviales, residencias, hoteles, entre otros.

Lea más: Obras de las oficinas de Gobierno del Puerto concluirán a cuatro años de adjudicarse

Detalles de las oficinas en construcción, con obras adicionales

La construcción de las oficinas de Gobierno está a cargo del Consorcio TBI –integrado por las empresas paraguayas Tecnoedil SA, Alberto Barrail e Hijos SA y la Constructora Itasa SA–, que está representado por Carlos María Orué Gusmao, Rolando Ríos Tomboly y Alberto Barrail.

La obra fue adjudicada por G. 478.828 millones (US$ 71 millones al cambio actual), pero el monto del contrato ya se incrementó a G. 574.579 millones (US$ 85,1 millones), es decir, ya se registró un encarecimiento de G. 95.750 millones (US$ 14,1 millones), que representa un incremento del 20%, porque a los edificios se adicionó la construcción de un parque lineal con estacionamiento.

Se estableció un plazo de 30 meses para finalizar las obras de las torres, periodo que ya se cumplió en marzo del año pasado. Los trabajos debían terminar en julio de este año, pero nuevamente lo pospusieron para diciembre de este año. Empero, el grupo informó que ya terminarán las obras en octubre.

Lea más: Encarecidas oficinas del Gobierno en el Puerto no concluirán en plazo previsto

Fondos del metrobús

El Gobierno sigue buscando “echar mano” al saldo del préstamo del fallido metrobús, unos US$ 70 millones, para completar obras que supuestamente faltan en el Puerto de Asunción y, además, para equipar las torres que se construyen en este predio para ministerios. Según Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda ya solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que el remanente del empréstito de la fallida obra se pueda utilizar para completar trabajos “pendientes”. El MOPC está pretendiendo que estos recursos se utilicen sin la aprobación del Congreso y solo están esperando la “no objeción” del BID.