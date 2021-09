Dirigencia campesina no acepta el monopolio de la semilla de cañamo

Dirigentes campesinos de San Pedro se reunieron el sábado último en la comunidad de Agüerito, distrito de Santa Rosa del Aguaray.

La reunión tuvo como objetivo elaborar una propuesta para su estudio en la reunión que tienen previsto mantener con parlamentarios, a mediados del mes en curso.

Eulalio López, dirigente de Agüerito mencionó que “la dirigencia del Movimiento de Resistencia Campesina se reunió para estudiar una propuesta que vamos a elevar al parlamento”.

El objetivo del movimiento es lograr la legalización del cultivo de cannabis y el fin de la criminalización de los campesinos que trabajan con este rubro.

Sobre el punto mencionó que “se tiene que trabajar con un proyecto de ley y nuestra propuesta tiene que ser seria para avanzar en una discusión. No puede seguir la criminalización en el cultivo de cannabis y tampoco se puede seguir dilatando la legalización de su uso”.

Señaló que los dirigentes consideran un acto de hipocresía gubernamental hablar del desarrollo del cañamo y mantener la prohibición en torno al cultivo del cannabis medicinal.

Los dirigentes de San Pedro sostienen que el resultado de esta situación “es la buena salud de la corrupción y la mafia que gira en torno a la marihuana. La legalización y el fin de la criminalización de los campesinos es la única forma de romper con este ciclo que mantiene en la miseria a más de 15 mil familias”.

Reunión con parlamentarios

Eulalio López recalcó que cuentan con un equipo técnico que brinda asesoría en materia jurídica y agrícola. “Nuestro objetivo es presentar un anteproyecto de ley sobre el cannabis, estudiarlo y consensuar una nueva ley para nuestro país. No podemos seguir ignorando la realidad de miles de familias campesinas porque eso significa mantener el ciclo de miseria”.

El próximo sábado seguirán con las reuniones, en Agüerito, con la intención de tener una propuesta concreta para mediados del mes en curso.

“Tomamos muy en serio la oportunidad de trabajar con el parlamento y la Senad así como con otras instituciones interesadas en el cannabis. Es una ocasión que no podemos perder como país para sacar a miles de familias de la pobreza extrema y la extorsión en que viven”.

Reconoció la preocupación que existe a nivel departamental sobre el proyecto de desarrollo del cultivo de cañamo.

Lo primero que dijo fue: “Todavía no empezó bien y ya se tienen problemas. El gobierno entregó a la empresa Healthy Grains el monopolio de la distribución de semillas.

“No es posible utilizar otra semilla, salvo la que entrega esta empresa junto con el Ministerio de Agricultura. Aquí se encuentra el inicio del fracaso porque todo termina en un negociado” aseguro.

Intentamos comunicarnos con Marcelo Demp, directivo de Healthy Grains, para tener su versión de la denuncia, llamando al celular 0983 terminación 990.

Entre la propaganda y la realidad en Lima

El Ministerio de Agricultura y Ganadería presentó como un logro gubernamental los primeros cultivos de cañamo, que es el cannabis de uso industrial.

El presidente Mario Abdo Benítez habló de las bondades del cañamo y su extraordinario potencial como nuevo producto de exportación del país.

En el distrito de Lima, departamento de San Pedro, cinco pequeños productores de la colonia Yvype aceptaron la propuesta del MAG para incursionar en el rubro del cañamo; a través del ministerio recibieron las semillas de Healthy Grains.

El agricultor Benigno Acosta es una de las personas que aceptó la propuesta del MAG: “Recibimos asistencia técnica del ministerio. Se estableció un precio de 6500 guaraníes por kilo de semilla a ser vendida exclusivamente a Healthy Granis”.

Las cinco parcelas comenzaron a ser cosechadas y no saben nada del Ministerio de Agricultura y menos de la empresa. “Hasta el momento no aparecieron. No sabemos nada de ellos, menos aún del pago y tampoco el futuro de las semillas que llegamos a producir”.

Agregó que “el compromiso era producir 80 hectáreas, pero la verdad es que no sabemos nada porque aún no mostraron la cara por Lima”.

Dijo finalmente que “lo peor es que sólo podemos tener acceso a las semillas que nos provee esta empresa”.