Nicanor dispara de refilón contra Cartes y “criticones”

En otra parte de su discurso, Nicanor también hizo otras alusiones indirectas a Cartes, recordando al sangriento intento de enmienda para la reelección del 31M de 2017 y a los negocios del exmandatario.

“No hay institucionalidad cuando el mandamás de turno se pasa por donde ustedes mejor pueden imaginarse la Constitución y las leyes para priorizar sus intereses corporativos”, afirmó.

Defendiendo a Abdo, apuntó a Cartes diciendo que Marito es “un presidente que no persigue a nadie, un presidente que no está preparando licitaciones para su empresa o amigos, un presidente político, que luchó desde la arena electoral para llegar un presidente, que no atropella el Congreso, que no atropella el Poder Judicial”.

En otra parte de su alocución dijo que si bien la crítica es necesaria en toda democracia, en este gobierno “lo que abundan son los criticones, no los críticos”.

En tal sentido, dijo que los exmandatarios no deben tirotear contra la gestión de un presidente en ejercicio, “porque cada presidente que supere los logros precedentes lo que está haciendo es mejorar las condiciones de vida a nuestro pueblo”.