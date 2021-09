Ollas Populares exigen al presidente una respuesta

Desde hace varios días se instaló en la Plaza O´Leary de Asunción la carpa de la resistencia de la Red de Ollas Populares, que aglutina a unas 100 ollas de diferentes ciudades y comunidades (Bañado Norte y Sur, Tablada, Tacumbú, Zeballos Cué, Caracará, Chacarita y también las ollas de Itá, Ñemby, Limpio, Itauguá, Mariano Roque Alonso y Luque y otros) exigiendo al gobierno de Mario Abdo Benítez el veto parcial de la “Ley de Consolidación económica y contención social” o destine presupuesto a la vigente Ley 6603 de Ollas populares. La Cámara de Diputados dejo sin presupuesto a la Ley de Ollas.

Las mujeres representantes de las ollas populares entregaron volantes para visualizar y concienciar sobre la problemática.

“Estamos hablando con las personas que se acercan a la carpa de la resistencia para que conozcan la lucha de las mujeres de las ollas y estamos siempre organizando debates o charlas, seguiremos resistiendo hasta obtener alguna respuesta” dijo Kimberly Samaniego del Bañado Sur.

La Red de Ollas aglutina a unas 100 ollas de diferentes barrios, comunidades y asentamientos, afirman que unas 17.000 a 20.000 personas se alimentan al menos con un plato de comida en sus comunidades, que serían alrededor de unas 8.000 familias pobres.

“Hasta ahora no hay ninguna información sobre el tema, no sabemos si van a vetar o no, pero nosotros seguiremos resistiendo, en caso que el presidente de la República no vete la ley, vamos a conversar que acciones tomar, porque nosotras no vamos a parar, seguiremos movilizadas. Vamos a estar esperando el veto parcial de la ley de consolidación”, señaló KImberly.

Por su parte Cira Novara, portavoz de la Coordinadora de Ollas Populares, dijo que “no tenemos ninguna respuesta del Ejecutivo sabemos que tiene hasta el 20 de setiembre. Nosotras vamos a seguir presionando, vamos a seguir con las acciones vamos a seguir con la lucha, ya es critica la situación y como decimos, el presidente Mario Abdo tiene la opción de vetar o de aprobar, o hacerse cargo de la hambruna del pueblo. Por el momento permanecemos en la carpa y vamos a ir evaluando a medida que pase los días como vamos a seguir accionando”.