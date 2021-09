Tomás Romero Pereira, una comunidad en constante crecimiento, cumple 38 años

“La pandemia no nos afectó mucho en lo económico, no tuvimos locales comerciales que hayan cerrado, y el movimiento en las ventas no sufrió demasiado”, comentó Aida Sosa, propietaria de un comercio de prendas de vestir ubicado en el corazón del área comercial de la ciudad.

Agregó que la comunidad sí se vio afectada por muchos contagios de covid-19, con muchos decesos, pero que la situación se está normalizando y la gente empieza nuevamente a tener confianza.

Para la comerciante, el hecho de que los ingresos de la gran mayoría en el distrito dependen de la agricultura, la agroindustria o la ganadería puede ser razón por la que el impacto de la pandemia no se sintió con tanta intensidad en la ciudad.

A la misma conclusión llegó una vendedora de frutas y hortalizas del lugar, Cinthia Báez, quien opera en uno de los varios puestos de ventas del rubro a lo largo del tramo urbano de la Ruta PY06.

“Nosotros estamos vendiendo normalmente, inclusive ahora tenemos más demandas”, afirma desde su puesto de ventas.

Celebración

La Municipalidad de Tomás Romero Pereira tiene planeado un sencillo acto protocolar para el sábado, según informó el intendente José Espinoza, designado para culminar el periodo del intendente Víctor Casas, quien se postula por un nuevo periodo al frente de la Comuna.

A las 19:30 habrá un acto protocolar en que se entregará un reconomiento al personal de blanco como héroes de la pandemia, seguido de un fesival de danza y música, y un cierre con la presntación de Jazmín del Paraguay.

Espinoza puntualizó que el distrito es uno de los de mayor crecimiento a nivel nacional en los cinco últimos años. Creció urbanísticamente y en materia de salud experimenta un gran avance con ampliaciones en el hospital distrital.

Recientemente el Ministerio de Obras Públicas inauguró el asfaltado del tramo que conecta Tomás Romero Pereira con Caazapá, a través del distrito de Tava’i.

Esa obra tiene una gran importancia para el desarrollo del distrito, pues acorta las distancias hacia la zona centro del país (Villarrica, Coronel Oviedo y Asunción), con Villarrica como punto de conversión.

Historia de una comunidad

El distrito de Tomás Romero Pereira es también conocido como “María Auxiliadora”, lo que suele generar confusión sobre cuál es realmente su nombre.

Esto se debe a que originalmente el pequeño enclave que constituía el pueblo que dio origen al distrito era conocido como María Auxiliadora.

Originariamente María Auxiliadora era un enclave que fungía de parada de camioneros y carreteros que se dedicaban a extraer rollos de árboles nativos para su transporte hasta el río Paraná, donde eran conducidos en jangadas por el agua.

Dependía administrativamente del distrito de Domingo Robledo, el cual actualmente recuperó su nombre original de Natalio.

Ya en la década de los 80, un grupo de vecinos impulsó la iniciativa de convertir la colonia en un nuevo distrito, y aprovechando el momento político propusieron el nombre del caudillo colorado Tomás Romero Pereira.

Su estratégica ubicación, a medio camino entre Ciudad del Este y Encarnación, y su rica tierra la convirtieron en un polo de atracción de migrantes nacionales y extranjeros, y en poco más de tres décadas logró un ponderable desarrollo urbanístico y económico.