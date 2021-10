“Paraguaya estúpida”: compatriota cuenta su día a día en casa del actor Kevin James

La acción judicial se presentó en julio de 2020 cuando Lidia Orrego demandó a Kevin Knipfing (56) y a su esposa Sthephanieanna James Knipfing, conocida como Steffiana de la Cruz, y a su cuñada Teresa A. Zantua, quien se encargaba de supervisar a los empleados, según publicó el medio Bloomberg.

James es muy conocido por los papeles que interpretó en películas de comedia; sus películas más famosas son: “El rey de Queens” y “Héroe de centro comercial”.

El juicio en plena marcha limita a Orrego, que, sin embargo, charló con el programa ABC Noticias Primera. “Solo puedo hablar sobre la orden del juez en este momento; es lo que me han recomendado, porque se basa en una ley que aquí es muy difícil de comprobar, y la orden del juez estableció según la evidencia documentaria que existe. Todo eso ayudó para que apruebe el caso y vaya a juicio”, comentó.

Según la compatriota, “la justicia acá, la verdad, que no es fácil justamente para los inmigrantes y los hispanos que tenemos la barrera del idioma y las agencias federales realmente no funcionan para nosotros”.

También refirió: “Este es un largo camino que inicié en el 2019 para llegar a esta instancia. Pasamos por varios procesos, la agencia federal, que es la agencia de la igualdad del empleo, es la que me dio una carta que se llama ‘derecho a demandar’; entonces te dan unos plazos para la demanda en la Corte”.

Luego de la asistencia de tres abogados, “que lastimosamente me engañaron, tuve que aprender todas las leyes, procesos y las reglas federales para poder empezar esa demanda”.

¿Cuánto pide a familia de Kevin James?

Y continuó: “Yo estoy pidiendo cualquier ‘remedio legal’ que decidirá primero el jurado y luego el juez. Yo no puedo decidir -el monto-, será lo que corresponda a la ley, la ley tiene que decir qué compensación económica tiene que ser con los sueldos perdidos”.

Acotó además que “eso se hace en el descubrimiento que es el siguiente paso, de acuerdo a toda la evidencia”.

Según la entrevistada, fue bastante injusto. “Yo no busqué este problema. Yo le presenté esa queja de discriminación y ambiente hostil en el trabajo a mis jefes, esperando que me protejan para que todo eso cambie”, reveló.

Y de acuerdo a la evidencia, siempre según Orrego, “lo que hizo fue engañarme y decirme que me iba a ayudar cuando no lo hizo. Inclusive armó una investigación falsa”.

Orrego también destacó que no trabajaba para una agencia, sino directamente con él -James-. “Por eso la orden es que hay una responsabilidad de Kevin James y Sthephanieanna porque ellos eran de acuerdo a todos los papeles, patrones directos”, precisó.

“Paraguaya estúpida o mexicana estúpida”

No fue él - Kevin James- quien dijo “paraguaya estúpida”; fue la cuñada Teresa. Ella realmente siempre decía ‘paraguaya estúpida o mexicana estúpida’”, detalló.

“Cuando una vez le pregunté por qué me trataba así ella me dijo ‘todos ustedes son iguales’, eso era constante, todos los días, en todo momento. Fue escalando, empezó con bromas y después ya era más agresiva y constante”.

“Fue más discriminatoria y violenta. Mi excompañera de trabajo, venezolana, inclusive también ella lloraba; las dos teníamos que apoyarnos y hacer las dos la denuncia juntas, pero al final fui solo yo la que hizo la denuncia”, declaró.

Orrego dijo que nunca se había enfrentado a este tipo de situaciones hasta este momento, inclusive ni siquiera sabía cómo manejarlo. “Todo el tiempo el manager que sabía lo que estaba pasando me dijo que las personas anteriores, que habían trabajado allí, tuvieron los mismos inconvenientes, y tenían quejas; era normal, prácticamente”, acotó.

Quiere ayudar a otra gente

“A mí me están ayudando de la oficina de los tribunales federales, que ayudan a gente que no tienen abogados, a que entiendan las reglas. Las estadísticas dicen que el 90% no llega a juicio. Lo que me inspiró fue poder ayudar a otra gente y dejar un precedente en este país. Si yo pude todos pueden empezar a levantarse en contra de eso. Eso me da fuerza, es David contra Goliat, eso es así”, remarcó.

Dijo también que trató de hablar con el Consulado paraguayo. “Yo traté de hablar con gente del gobierno y me dijeron que eso es normal, que incluso hay gente que tiene demandas, y que los abogados no le dan información y van a la Embajada que tampoco le da ningún apoyo”.

Lidia es de Asunción, y aunque prefiere no dar muchos detalles por seguridad, “porque después eso va a estar expuesto en la Corte”, dijo Orrego.

“La vida en Nueva York es de muchas oportunidades, si no manejás el idioma uno está mucho más limitado por eso empecé a estudiar inglés gratis, y pude ingresar al área de salud en el hospital del Bronx, haciendo trabajo comunitario para los inmigrantes”.

Hoy Orrego es traductora, el nexo entre el médico y las necesidades especiales que tienen los hispanos. “Estoy tratando de ayudar a otras personas, es mi misión”, subrayó.

Le pusieron una etiqueta a esta demanda “frívola”, y cuando se le preguntó que es lo que quiere, Orrego respondió: “yo nunca le pedí nada, dinero jamás. El motivo de la queja es corregir lo que estaba mal, hacer lo correcto. Solamente quiero que la discriminación se resuelva”, finalizó la compatriota.