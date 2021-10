Cero pacientes covid en Hospital Respiratorio del IPS de Encarnación

Con un gesto de alivio, la profesional de la salud anunció que “terminó la gran pesadilla”, y que en estos momentos no existe ni un solo paciente internado por coronavirus en el hospital, que ya están trabajando para rehabilitar los servicios polivalentes usuales para los asegurados de la institución.

Lea más: Covid: en Encarnación ya forman fila para la vacunación de mañana

Existen sí 28 pacientes internados en el área de enfermedades respiratorias, pero no son casos covid-19, sino enfermedades respiratorias estacionales habituales en esta época, apuntó la profesional. “En la fecha, no contamos con pacientes internados por Covid, pero si tenemos internados por otras patologías respiratorias no covid”, afirmó.

Paralelamente, en su último boletín con fecha tres de octubre, la Séptima Región Sanitaria reportó cero casos de contagios nuevos, y la existencia de un total de cuatro casos covid, dos en Encarnación y dos en el distrito de Cambyretá.

Autorización para reanudar atenciones

En el contexto de la pandemia del coronavirus, por resolución S.G. N° 136/20 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) “Por lo cual se establecen los mecanismos de coordinación de los hospitales dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y del Instituto de Previsión Social para la integración de los mismos en el marco de la emergencia sanitaria declarada ante la pandemia del coronavirus”, había designado el hospital regional del IPS Encarnación como Hospital Integrado Respiratorio para el departamento de Itapúa.

Hasta el momento seguimos con dicha designación, dijo la Dra. Irala, y señaló que considerando los datos epidemiológicos y estadísticos actuales “hemos solicitado el visto bueno de la autoridad máxima sanitaria para la reactivación de los servicios Polivalentes de urgencias e internados para los asegurados del IPS. Estamos a la espera de la resolución ministerial que nos autorice dicha reactivación. No obstante seguimos realizando las consultas ambulatorias de especialidades médicas y odontológicas a los pacientes asegurados, así como estudios complementarios como laboratorio, ecografías, ecocardiograma, radiografías y mamografías, explicó.