Funcionaria consular califica de injurioso mote de “planillera”

En su cuenta de Facebook, Closs señaló que “ante la reiterada, injuriosa y mentirosa declaración en ABC Color de Rolando Goiburú y en esta ocasión aliado al candidato a consejal (sic) Aldo Von Knobloch (de cuya integridad nunca he dudado) puedo informar que el día domingo no hacemos oficina, en la sede oficial del Consulado Py en Posadas Argentina, motivo por el cual me hice presente en la ciudad de Encarnación a la comilona del Rotary Club y ausentándome de mi jurisdicción con conocimiento de mi embajada en BsAs...”.

La funcionaria señaló que la citada actividad está catalogada como comunitaria y de larga trayectoria en Encarnación. “En esta oportunidad he saludado a los concurrentes y participantes en general. Es oportuno aclarar a esos señores la diferencia entre actividad política, actividad comunitaria y actividad gubernamental, ya que se ha confundido el concepto...”, señala igualmente.

“Soy colorada y acompaño a mi candidato”

Respecto de las afirmaciones del cónsul Rolando Goiburú, de que no puede ausentarse sin permiso de la sede de sus funciones, Closs respondió que el cónsul es el jefe administrativo, pero que el Consulado es una institución administrativa dependiente de la Embajada de destino. “Se toma (el cónsul) atribuciones que no le corresponden... Pero yo no quiero detallar ni contradecir sus declaraciones”, afirmó.

Sobre sus apariciones en actos proselitistas del candidato César Rojas, apareció acompañando al candidato en una reunión con funcionarios de la Séptima Región Sanitaria, la funcionario sostuvo que fue ese mismo día domingo, durante una visita a funcionarios de blanco de guardia. “Soy colorada y acompaño al candidato de mi partido sin actividad proselitista pública”, afirmó.