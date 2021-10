Giuzzio no apoya estado de excepción para Amambay

Arnaldo Giuzzio manifestó esta mañana que personalmente cree que no corresponde la declaración de estado de excepción para el departamento de Amambay, iniciativa propuesta ayer por el senador liberal Blas Llano. “Esto ya se había planteado en el gobierno de Horacio Cartes y el propio Acevedo había expuesto que es innecesario, que iba a ser peor”, resaltó.

En ese sentido, Giuzzio consideró que la economía de la zona será muy afectada y no se solucionará el problema de la criminalidad. “Apenas estamos saliendo de una pandemia y un estado de excepción va a afectar mucho la economía. En este momento lo que hace falta es presencia policial”, agregó.

Lea más: Blas Llano plantea declarar estado de excepción en Amambay tras crímenes

Según el ministro del Interior, a lo que deben apuntar es a mejorar las acciones coordinadas entre las distintas instituciones de seguridad que trabajan en la zona, como la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), la Senac y la Policía Federal del Brasil incluso. Por ejemplo, dijo que pedir el apoyo del vecino país hoy exige un proceso de tres meses, siendo que debería ser algo ágil e inmediato.

Ayer, Llano propuso dicha declaración por 60 días, a raíz de los últimos casos de sicariato que dejaron como una de las víctimas a la hija del propio gobernador Ronald Acevedo. El senador explicó que, entre otros puntos, en el proyecto de ley se plantea que las personas que sean detenidas y sometidas a investigación no podrán acogerse al beneficio fijado en el artículo 288 de la Constitución Nacional sobre el estado de excepción, específicamente en el punto que indica que “las personas indiciadas tendrán la opción de salir del país”.

“No entiendo si no me supe explicar”

Por otra parte, el ministro del Interior indicó que en la reunión mantenida ayer con la Cámara de Senadores se debatió sobre el problema de la inseguridad en el país y “se distorsionó un poco la idea que se tenía” como foco principal, que era analizar las malas actuaciones policiales.

Sobre las afirmaciones de senadores que indicaron que no respondió a las preguntas hechas, Giuzzio aseguró que repitió todos los puntos en varias ocasiones. “No entiendo si no me supe explicar, pero expliqué tres o cuatro veces”, consideró.

Lea más: Giuzzio se “aferra” al cargo y senador dice que se pasó evitando respuestas

Sobre qué fue lo que respondió al comparecer ante el Senado, Giuzzio señaló que habló sobre la política de Estado en relación a la inseguridad. Destacó que está pendiente un decreto con respecto a un proyecto que pone foco en una de las causas de la criminalidad, que es el problema de la drogadicción, por ejemplo.

También señaló que están pendientes varias inversiones en materia de tecnología y la construcción de un laboratorio policial y cinco “comisarías modelo”.