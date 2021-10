Criticas a implementación del expediente electrónico en audiencia para la Corte

El camarista Gustavo Adolfo Ocampos Gonzalez, fue el primero en exponer en las audiencias públicas del concurso de conformación de terna para ministro de Corte. Dijo que las cualidades principales que debe tener los magistrados son la valentía y honestidad, además de conocer el derecho. “El desafío es de actuar con valor ético, apartado de influencias extrañas, debe argumentar sus resoluciones en la ley, y requiere además aclarar las resoluciones sobre todo aquellas que son de impacto social en los casos en que factores externos buscan distorsionar los fallos, para evitar el descreimiento de la justicia. Se hace necesario, una asignación digna y razonable para el desempeño del magistrado, y que solo se dedique al ejercicio de la docencia para evitar distracciones en el ejercicio de sus funciones”, agregó.

Ocampos González asimismo hizo alusión a la transparencia y celeridad en los procesos como cualidades que deben adornar al juez y agregó que los operadores de justicia deben resistir a las presiones. “Cuando se desacredita a la justicia los que más sufren son los magistrados que están en la buena senda. Los valores éticos no solo son el parecer, sino el deber ser, su conducta no debe levantar la mínima sospecha de favoritismo”, dijo, al tiempo de agregar que hay que dar estímulos al juez por sus buenas prácticas, así como en otros sectores premian los buenos desempeños.

Ocampos González dijo estar a favor de la implementación de la colegiatura obligatoria, y que sea este órgano el que sancione a los abogados como así también debe estar a su cargo la expedición de las matrículas. Esta colegiación puede utilizarse inclusive como una caja jubilatoria, como seguro social para el abogado, indicó.

Consultado sobre el pluralismo ideológico en la Corte, el magistrado opinó que la designación del magistrado debe ser por merito, por su honestidad, más que por el deseo de pluralismo, no debería tenerse este elemento como favorable, sino considerar su valor e independencia.

Preguntas del Auditorio

¿Qué acciones se pueden tomar desde la Corte ante el avance de la violencia?.

Este problema es muy profundo que va dirigido hacia la implementación de medidas preventivas, por ello se debería interaccionar con otras del Estado y diseñar una política criminal. Ante el crimen organizado, si bien es cierto, contamos con buenas leyes, pero de alguna medida el sistema penitenciario no cumple con las disposiciones como la separación de procesados y condenados, de promiscuidad de procesados, hechos más graves con los hechos bagatelarios.

Los operadores de justicia son cuestionados porque se dejan presionar mediáticamente.

La Corte tiene la función de Superintendencia, y debe analizar los fallos para conocer la conducta del magistrado.

¿Es necesario limitar el acceso a la carrera de Derecho?

El camarista respondió que la limitación de la cantidad de estudiantes a la carrera de Derecho solo debe ser dada por los requisitos que exige la facultad.

¿Qué parámetros usó para decir que el juez gana poco?

Ocampos González dijo que hay un desfasaje de los miembros del Poder Judicial con relación a funcionarios judiciales de otros países, y alegó que hace unos años un medio periodístico comparó lo que perciben los funcionarios de esta región. Agregó que funcionarios de otros poderes del estado y de menor rango, ganan más que magistrados.

¿Que opina de la huelga judicial?

El camarista dijo que la Constitución Nacional consagra el derecho a la huelga, salvo para los militares y policías. Es un derecho lícito, pero se debe prever la atención a los auxiliares de justicia y justiciables, de manera que el servicio no se resienta, no se debe afectar el derecho de terceros.

Sobre la mora judicial

La Corte cuenta con herramientas, con la Dirección de Auditoría Jurisdiccional, que en su caso debe ser potenciada en infraestructura y recursos humanos para un mejor desempeño. El juez debe ser auditado para conocer su gestión.

La vinculación de la Corte con los gremios

La interacción es necesaria, se debe oír las inquietudes de los gremios de abogados para mejorar el sistema, se debe aceptar las críticas constructivas para la eficiencia del Poder Judicial.

Sobre el control de convencionalidad de las sentencias

Hay un orden de prelación de leyes que se debe respetar, y todo magistrado debe fundar sus resoluciones con base en la Constitución Nacional y las leyes, y debe sostener sus fallos en ellas.

El segundo en exponer este miércoles fue el camarista en lo civil Juan Carlos Paredes Bordón, quien fue muy crítico a la gestión del Poder Judicial en general, y de la Corte Suprema, en particular. Uno de los puntos más resultantes de su exposición fue que calificó a la implementación del expediente electrónico como de “dudosa legalidad”, porque la Corte por medio de acordadas derogó artículos del Código Procesal Civil, como el 137, sobre las maneras de realizar las cédulas de notificación, por ejemplo.

La Corte se apoya para la implementación del expediente electrónico en dos leyes:las número 4017/10 y 4610/12, cuyas modificatorias no derogan artículos del Código Procesal Civil. La Corte en todo caso podría modificar algunos puntos como las regulaciones de horario, la forma de distribución de causas, pero de ninguna manera puede derogar artículos del Código Civil para implementar el expediente electrónico, establecido en los códigos rituales.

Sobre el acceso a la función pública por parte de personas con discapacidad, el camarista dijo que la Corte debe dar ejemplo y dar más acceso a estar personas, darles la oportunidad para que demuestren su capacidad para que ellas se sientan sumamente útiles. Agregó que en la sede del Poder Judicial de Asunción y en el interior del país visitó algunos edificios que tienen accesibilidad física como rampas u otros elementos, y al parecer se cree que el acceso a la discapacidad se agota en el acceso físico. Se podría contar con traductor e interprete de lenguaje de señas en esta audiencia, por ejemplo, que permita que la inclusión sea mas efectiva.

Paredes Bordón dijo que las ternas que propone el Consejo de la Magistratura a la Cámara de Senadores, deben ser vinculantes. En caso de que el Poder Ejecutivo no preste su acuerdo debe elegir a un ministro de Corte, debe elegir a los otros ternados, y así hasta agotar a los tres candidatos. La Constitución le dio al Consejo de la Magistratura la tarea de realizar un proceso de selección de candidatos para ministro de Corte, el Poder Judicial es un poder técnico que requiere de preparación, no como el legislativo que son políticos, por eso el concurso en el Consejo de la Magistratura se hace a través de un concurso, no de votación, sino por méritos académicos, y el Consejo elije a los mejores, y el Senado al recibir la terna no puede rechazar diciendo que no tiene todos los colores que a mi me gusta, el Senado tiene su forma de manejarse políticamente, o sino, ¿por qué no nos presentamos ante el Senado nomas ya?, cuestionó.

El camarista también fue tajante al afirmar que los ministros de Corte son inamovibles desde su nombramiento. A los ministros de Corte le es aplicable el artículo 261 de la Constitución Nacional, que dispone que son inamovibles desde su nombramiento, y así lo resolvió la Corte en varios fallos. Hay dictámenes de la Fiscalía General del Estado en este mismo sentido, indicó. Agregó que el artículo 252 de la Carta Magna es aplicable a los jueces inferiores jerárquicamente a los ministros de Corte, que precisan dos confirmaciones para ser declarados inamovibles.

Preguntas del auditorio

Sobre la huelga judicial

El camarista respondió que es un derecho de los trabajadores, y lo consagra la Constitución Nacional de 1992, y lo pueden hacer los funcionarios públicos, con excepción de las fuerzas policiales y armadas. Es un derecho que no puede ser restringido, ahora tratándose de un servicio público, el Poder Judicial debe garantizar la continuación de la prestación de los servicios imprescindibles, pero no se puede cercenar este derecho, nos guste o no.

Acerca de la mora judicial

Para combatir la mora judicial, que es responsabilidad de cada magistrado, se cuenta con la auditoría, control o el informe que la Corte debe pedir a cada juez, aún cuando sea miembro de un colegiado. Disiento cuando la Corte dijo que los informes serán por tribunales y no por magistrados, eso hace que inocentes paguemos por pecadores. También se debe auditar la veracidad de los informes proporcionados, porque los jueces en algunos casos mienten. El control puede ser aleatorio. El que concurre por tribunales sabe quienes son los morosos.

¿Cuál sería la prioridad para la reforma judicial?

Crearía una cuarta sala en la Corte, que se encargaría de la parte administrativa, que tenga funciones en vez del Consejo de Superintendencia, que se dedique a la parte administrativa exclusivamente para liberar a los ministros de esa carga jurisdiccional, pero para ello se debería hacer una modificación constitucional.

También insistirá en que se cumpla la autarquía del Poder Judicial para que se le conceda el 3% del Presupuesto General de Gastos de la Nación. Ya no deben estar incluidos como Poder Judicial el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, la Justicia Electoral, refirió.

Relación de la Corte con gremios

Hay que establecer puentes comunicantes, pero deben ser de ida y vuelta. Las relaciones son fundamentales para que coadyuven.

Control de convencionalidad de las sentencias de parte de los jueces

Muchos jueces no aplican las convenciones como deberían hacerlo porque no las conocen. Las leyes supranacionales que deben ser aplicables ante que las leyes nacionales, se debes difundir informaciones con materiales, no solo con seminarios.

El tercero en exponer en las audiencias públicas fue el senador liberal Víctor Ríos Ojeda, Sobre la morosidad judicial, Ríos Ojeda dijo que se necesita de un abordaje científico y académico, y que preguntó si hay estadística sobre esta situación, y la respuesta fue que no existe. La información sobre la mora no debe ser chata que esconda lo más importante, debe contener datos cualitativos y cuantitativos y a partir de allí plantear soluciones en conjunto, es un problema sistémico y el Poder Judicial no va a solucionar solo este problema, indicó.

Acerca de la autarquía presupuestaria, el senador refirió que se debe consensuar el presupuesto para lograr el 3% para la autarquía y autonomía del Poder Judicial. " Estoy convencido que el ministro de Hacienda no quiere recortar los recursos, pero no hay recursos, la matriz tributaria de este país es regresiva, hay bajo nivel bajo de presión tributaria”, indicó.

Sobre la fuente 30 (recursos propios), dijo que nadie quiere compartir sus recursos, lo ideal es que lo percibido por la institución en concepto de tasas los utilice para sus fines misionales y no derivar a otras entidades.

Sobre el Estado Social de Derecho que menciona la Constitución Nacional, el legislador dijo que se debe allanar el camino al acceso a la justicia a las personas vulnerables, niños, indígenas, personas discapacitadas. El Poder Judicial debe hablar en términos sencillos para que toda la ciudadanía lo entienda, no actuar como una esfinge, ni en lenguaje barroco, elitista, significó.

También cuestionó a la directora de Registros Públicos, Abog. Lourdes González, por que en una ocasión solicitó audiencia y la respuesta fue que “la directora no recibe a nadie”. “Mi idea es desconcentrar el Registros Públicos, porque cuando un escribano pide un informe ya va a calendas, no sabemos cuando va a obtener resultado; hablo de desconcentrar para que la ciudadanía tenga más cerca este servicio”.

Sobre el cuestionado cuoteo político, que al mismo legislador afecta como supuesto candidato para integrar la terna por ser liberal, dijo que En estos tiempos el cuoteo político no tiene legitimidad y no corresponde, y debe hacerse cumplir lo que dice la Constitución Nacional, y en bases a la idoneidad y honorabilidad se debe elegir a la terna para ministro de Corte.

Sobre la inamovilidad de ministros, Ríos Ojeda dijo que su opinión es que para los ministros de Corte rige el Artículo 252 de la Constitución Nacional, que dice que los magistrados deben tener dos confirmaciones en el cargo para ser declarados inamovibles. Agregó que de ser designado ministro de Corte al cabo de los 5 años de mandato, deberá renunciar y concursar si pretende seguir en la Corte.

Preguntas del auditorio

¿Considera que ejerce presión al Consejo de la Magistratura por ser senador activo, sin pedir permiso o renunciar se presenta al concurso de ministro de Corte y que por ello no hay igualdad con los demás candidatos?

El legislador respondió que con ese criterio tendrían que pedir permiso todos los magistrados que concursan. Tampoco me sumo al coro de voces que la políítica está desprestigiada y los políticos cuestionados, los servidores públicos en general. No hay ningún tipo de presión por presentarme a concursar al cargo, hay otros postulantes más poderosos que yo, que tienen más poder que un ignoto senador del último rincón del país, indicó.

¿Niega que ya cuenta con los votos en el Senado y el que presidente del Congreso está operando a su favor para ser designado ministro de Corte?

El legislador respondió que “es un absurdo, ni siquiera se conformó la terna, ni siquiera formo parte de la terna”.

¿No le parece que es una burla que se conozca su ventaja y que se aproveche de estas ventajas?.

En mi vida nunca tuve ventajas. Soy campesino, conocí los rigores de la pobreza, trabajo hace 20 años en el sector público, mi declaración jurada es pública, mis acciones son públicas. No se de qué ventaja, ni tráfico de influencias me hablan.

¿Si es ministro de la Corte debe conocer como esta organizada la Corte. Cuales son las oficinas de apoyo institucional?..

Ríos Ojeda respondió que “es una audiencia para proyectar ideas, no ejercicio nemotécnico”.

¿Sabe en qué año fue aprobado el organigrama?

“Me parece más interesante que el ejercicio nemotécnico, hay que hacer más esfuerzo para que el Poder Judicial se centre en la actividad jurisdiccional, puedo no saber como se llama el Superintendente pero conozco su función..

¿Que opina del matrimonio igualitario?

Lo que dice la Constitución Nacional, el matrimonio es entre el hombre y la mujer, pero soy respetuoso de la libertad individual, cada persona construye su libertad siempre que no afecte derechos de terceros

¿Su posición sobre el aborto?

Que está penalizado en el Paraguay, y se debe hacer cumplir la ley, es un debate que no corresponde en este momento, es una discusión para un debate.

Sobre la limitación de la carrera de derecho

En la Constitución Nacional, la educación es un derecho humano básico, no es una mercancía, y es obligación del Estado facilitar la educación de los ciudadanos, y si es un sector vulnerable hay que otorgar becas. Fui proyectista del arancel cero en las universidades, refirió.

Denuncias

Como rector de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) politizó la universidad con directivos, profesores y funcionarios contratados

Ríos Ojeda dijo que es una denuncia muy antigua que por suerte generó un gran debate nacional, el 82% de funcionarios docentes y directivos, pertenecen al partido Colorado, el Consejo Universitario tiene 85% de afiliación colorada. La UNP fue intervenida por 6 meses la Rectoría, y luego la Contraloría ordenó 11 auditorías que concluyeron que no encontraron hechos ilícitos. Por 3 años consecutivos la firma inglesa QS dijo que UNP está entre las 5 mejores universidades del Paraguay. La educación es un proceso político.

Mercantilizó la otorgación de títulos por lo que le llamaron “Dr. Mandi’i”

A lo que el legislador respondió: Prefiero ser mandi’i que manguruyú, la decisión de otorgar título no es potestad del rector, indicó.

Quiere ser ministro de Corte para ser Superintendente de Ñeembucu porque ya no va a ser reelecto como senador

Hay que conocer las encuestas. Voy a proponer que se roten las presidencias de las Superintendencias de las Circunscripciones Judiciales. Esa conjetura es falsa.

El último en exponer en la jornada del miércoles fue el abogado y exmiembro del Consejo de la Magistratura, Rubén Dario Romero Toledo, quien dijo que no se puede desconocer los importantes pasos que ha dado la Corte Suprema, con la adecuación al Art. 1 de la Constitución Nacional sobre el Estado Social de Derecho construyendo juzgados de Paz en todo el país, hermosos edificios en las cabeceras departamentales, que constituyen una posibilidad de mejor el acceso a la justicia para los habitantes de la república

La posibilidad de juramento de abogados en las Circunscripciones Judiciales del interior del país, ha contribuido a aliviar los gastos de traslado a la capital del país. La plataforma digital para obtener los antecedentes judiciales, es otro logro, la creación del Observatorio judicial que permite conocer la tramitación de causas emblemáticas, las sesiones de la Corte que se trasmiten en vivo, cumpliendo con el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno; el mejor acceso y menos costo a la justicia, la seguridad y transparencia en el expediente digital, destacó el postulante.

Consultado si las ternas que envía el Consejo de la Magistratura al Senado son vinculantes o no, Romero Toledo respondió que “existe la posibilidad de rechazar la terna, la última vez por un voto no se rechazó la terna. Incluso la Corte de una terna designó a tres. Hay que plantear que la terna enviada al Senado sea vinculante. Pero mi criterio es que debe ser vinculante la terna para el Senado, tiene costo la devolución de una terna, por algo existe el Consejo de la Magistratura, para seleccionar a los mejores.

Sobre la inamovilidad de ministros de Corte, Romero Toledo dijo que “el Art. 252 de a Carta Magna establece que los magistrados son inamovibles de acuerdo a la sede y al grado, al principio propuse la no inamovilidad de los ministros hace 20 años, pero ahora he cambiado de posición porque la inamovilidad es un factor para la independencia del Poder Judicial. La Corte ya dictaminó que los ministros son inamovibles desde su designación”.

Sobre la huelga judicial dijo que está prevista y amparada en la Constitución Nacional, toda vez que sea legítima, con tal que no afecte los servicios básicos y los procesos en sí. Es un derecho legítimo que le asiste a los funcionarios públicos.

El abogado asimismo dijo que el camarista que asume como ministro de Corte para analizar una causa, no debería ser enjuiciado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, porque actúa como ministro.

Preguntas del auditorio

Propuestas sobre la reforma judicial

Romero Toledo hizo mención a insistir en la implementación de la Ley de la Carrera Judicial, la evaluación periódica del desempeño de la gestión de magistrados y unifica los plazos procesales de los fueros civil, penal y laboral, y mayor acceso a la justicia.

Vinculación de gremios de abogados con la Corte

Es fundamental la relación de la Corte con los profesionales abogados, y se debe pensar cuando se implemente la Ley de la Carrera Judicial que se incluya a los abogados para calificar a los jueces y funcionarios del Poder Judicial, respetando las atribuciones de los ministros de Corte.

Nuevos egresados de la carrera de derecho. Hay 7 veces más abogados que del promedio en Europa

No estoy de acuerdo con restringir la carrera, y siempre les digo a mis alumnos, los clientes no eligen a abogados incapaces sino a los más eficientes. Hay que ocuparse de la capacitación, no se debe tener miedo a la competencia.

Combate a la corrupción pública

Se debe trabajar de cerca con las otras instituciones, organizarse es fundamental para transparentar la gestión y combatir la corrupción, indicó

No se castiga la corrupción ni las chicanas

Cuando tengamos la colegiación obligatoria vamos a colaborar con la justicia para reglamentar los incidentes para no entorpecer la marcha de la justicia, aseguró.

De ser ministro. Proyecto de trabajo con la sociedad civil

La participación ciudadana es fundamental para legitimar el desempeño del Poder Judicial. Siempre se discute la debilidad del Poder judicial y es por la ausencia de la participación ciudadana.

Burocracia en la Corte

Es necesaria reglamentar y eliminar la burocracia. Se nota el trabajo de la Corte en este sentido para eliminar la burocracia.

Puntajes finales tras la audiencia pública

Los miembros del Consejo de la Magistratura otorgaron a los cuatro postulantes los siguientes puntajes:

*) Gustavo Adolfo Ocampos González: 17 puntos,

*) Juan Carlos Paredes Bordón: 14,29

*) Víctor Rios Ojeda: 15,71

*) Rubén Dario Romero Toledo: 14,57

El concurso para conformar la terna es por la vacancia producida por el fallecimiento de la ministra de Corte Gladys Bareiro de Módica, acontecido el 16 de agosto pasado.