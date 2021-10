“Me eligieron por mi capacidad, no por el hecho de ser mujer”

- Una política prematura: intendente a los 25 años en 2015, ahora reelecta...

- Realmente no tenía previsto que me eligieran en el 2015. Tenía el sueño de ser autoridad de mi comunidad, más porque quería ver cambios. Soñaba que yo podía hacer algo. Mi sueño se cumplió. Logramos muchas cosas y ahora, en esta segunda oportunidad que me dieron quiero duplicar el progreso de Nueva Colombia con la ayuda de los concejales de todos los partidos. Somos un pueblo chico pero lindo. Queremos que sea más ordenado, moderno y cada vez más visitado.

- ¿Cuál es el atractivo de Nueva Colombia?

- Su naturaleza inigualable y su tranquilidad. Sus arroyos, su paisaje, sus serranías. Nueva Colombia es todo verde. Hay un hotel de alemanes. Se alquilan casas-quinta para fines de semana con pileta. Está camino del Lago Ypacaraí desde Emboscada por Altos. Estamos a 12 kilómetros de San Bernardino.

- Es una zona eminentemente rural todavía...

- Hay mucha gente de Asunción que se está mudando a Nueva Colombia. Se multiplicaron las casas grandes amplias. También tenemos por supuesto una importante área rural que produce mucho trabajo. Es una zona agrícola-ganadera. Se instaló una industria que se volvió a cerrar. Tenemos un laboratorio de medicina natural que trabaja con algunas comisiones vecinales. En poco tiempo más se estarán ofertando los primeros productos entregados de romero, azafrán, cedrón paraguay y otros productos. Dentro de un mes más o menos podremos ver el fruto de este trabajo en los mercados. Estoy segura que beneficiará bastante a nuestra comunidad.

- Pero, ¿es de verdad tan tranquila la comunidad? Usted sufrió un atentado antes de las elecciones (en junio). ¿Cómo ocurrió?

- Ya no sé si qué creer: si fue atentado o intento de robo. No tengo tanta información hasta ahora sobre el caso. Se sabe bien quien fue el muchacho que entró a mi casa pero no se le agarró hasta hoy. Con todo este ajetreo de las elecciones ya no seguí más el avance de las investigaciones. Cuando asuma voy a preguntar porque esto no debe quedar en el opareí. Ojalá que no vuelva a ocurrir. Espero que ni a mi familia ni a ninguna otra familia de la comunidad le pase lo que nos pasó a nosotros donde estuvo en riesgo nuestras vidas. Nueva Colombia es una ciudad muy tranquila. A mí me afectó mucho porque nunca pasó algo parecido...

- ¿Hay alguna base para pensar que hubo ahí un interés político?

- La verdad que no sabría decirle. No puedo hacer especulaciones hasta que se consiga dar con esa persona que atacó mi casa.

- En su primer período como intendente en 2015, ¿usted tuvo algún incidente de ese tipo, de personas que querían perjudicarla?

- No, gracias a Dios, no. Lo único fue que cuando asumí en 2015 habían quemado los archivos. Fue como empezar de cero..

- ¿Cómo fue eso?

- No sabemos. Ni siquiera había un sistema informático. Lo que hicimos fue ordenar la casa. En esta transición en que dejé el municipio para postularme este año, el cargo quedó en manos de un colorado porque concejales de ese partido son mayoría. Espero no encontrarme con alguna sorpresa.

- ¿Pueden ser colorados los responsables?

- Si uno se pone a pensar, es lógico que se apunta a los que administraban la Municipalidad, obviamente apuntaría a eso.

- ¿Hay clanes también en Nueva Colombia?

- Sí, existe. Nosotros ganamos a grupos poderosos.

- Pero usted tampoco no descarta que pudo haber sido con intenciones de robo...

- Es un misterio. Yo soy presidenta del Consejo de Salud. Eso manifesté a la gente de criminalística para que puedan tener en cuenta en la investigación. Pudo haberse tratado de repente eso, de que se atacó mi casa para buscar dinero destinado a la salud.

- ¿Usted tenía dinero que era para la pandemia en su casa?

- Habrán pensado que teníamos, obviamente que no. Cuando se entrega una transferencia de dinero, automáticamente ya se lleva a depositar a la cuenta del Consejo para que se pueda hacer uso...

- Aunque ese incidente fue en la campaña electoral...

- Sí, fue en junio. El 20 de junio fueron las elecciones internas. El 25 a la noche se entró en mi casa...

- ¿Cómo fue?

- Me encañonaron. Yo estaba con mi hija en brazos. El sujeto disparó tres tiros contra mi papá. Gracias a Dios no le acertó. Papá sí le acertó a la altura del pecho con su escopeta. El sujeto escapó. Pero con una herida a la altura del pecho, según me comentaron los de Criminalística.

¿Cómo saben que tiene heridas en el pecho?

- La policía hizo un allanamiento en la casa del sospechoso en Altos. Interrogaron a la hermana. Según sus vecinos le trataba un veterinario porque no quería aproximarse al hospital porque se iba a sospechar que estuvo en un asalto o algo así.

- ¿Estuvo encubierto por alguna persona influyente?

- Seguramente. Por eso se sabe. Según me comentaron era más o menos conocido por ese lado (por su relacionamiento con el sicariato). En realidad yo no quiero pensar que haya alguna relación con familias de mi ciudad, quizás no fue nadie de ningún clan. No quisiera pensar de ese lado. Lo que en realidad a mí me importa es el compromiso que tengo a partir de ahora. Ya pasó lo que pasó. Me tengo que enfocar en mi trabajo como intendente.

- ¿Cuántos años tiene su padre? Debe ser una persona con mucho coraje...

- Mi papá, don Luciano Escobar, tiene 75 años.

- Y maneja bien las armas, por supuesto...

- Por lo menos la escopeta sí.

- ¿A qué se dedica su padre?

- Mi padre es agricultor y también es carnicero. Mi mamá, Rosalina Pereira de Escobar, tiene una pequeña despensa. Tiene cría de chancho, de vaca, gallinas. Estamos en el campo, a 3 kilómetros y medio de la ciudad.

- Da la impresión que usted quiere pasar esta página confusa...

- Sí. Quiero dejar pasar, olvidar si se puede como si no sucedió nada y retomar la vida normal. El susto que pasé con toda mi familia es imposible de describir y felizmente podemos contar la historia. Es lo más importante...

- Y ¿cómo se desplaza, con guardaespaldas?

- No, no, no. Nada de eso (sonríe). Hago una vida normal. En las primeras semanas después del incidente sí andaba con custodios. Después pedí que se fueran. Tuve mucho acompañamiento también de mi equipo político, de concejales, de la gente...

- ¿Qué opinión tiene de otros casos de ataques que ocurrieron contra candidatos en otros distritos, algunos con desenlace fatal, concejales, intendentes, la hija del gobernador de Amambay?

- No tengo palabras para describir mi asombro por hechos de ese tipo. La inseguridad es uno de los principales males de este país. En Nueva Colombia mismo veo que nos falta bastante todavía mucho para pretender estar seguros. La Policía ni siquiera tiene su patrullera en condiciones. El edificio (policial) se encuentra en pésimas condiciones y la Municipalidad tampoco tiene suficientes recursos para poder ayudar en ese sentido. El Gobierno debería prestar más atención, invertir un poco más en las zonas rurales.

- ¿Su profesión?

- Abogada. Soy madre soltera. Tengo una hija de 3 años, Zuri Zamara. Ejercí muy poco la profesión. Hice consultorio jurídico, escribanía y después ya me metí de lleno en la política.

- ¿Como hizo?

- Me convencieron.

- ¿Ya sabían de su capacidad de arrastre?

- Por el camino se hacen bueyes (sonríe, refiriéndose al ñe’engá: “por el camino se hacen bueyes, he’i aipo oñapytîva’ekue burro icarrétare”)...

- Y en la reelección, ¿cuál fue la diferencia?

- Mi rival fue un colorado, joven también, Juan Carlos Pintos. Le gané por una diferencia de 368 votos sobre 4.380 electores. Nueva Colombia tiene unos 7.000 aproximadamente. Es municipio desde 1975 cuando se independizó de Altos.

- Fue un “cabeza a cabeza”...

- Sí. Iba perdiendo en las primeras mesas y me desanimó tanto que pensé que podía fracasar. Fueron unas elecciones muy emocionantes donde el resultado recién se definió en los tramos finales. Cuando se produjo el desenlace pareció que renacimos...

- ¿Qué impulsó a que la gente le votara?

- Hay que reconocer que en muchos distritos la gente está realmente harta de los políticos antiguos atornillados al sillón municipal y sin hacer absolutamente nada por su comunidad. En mi caso, no soy de una familia netamente política. Era una figura nueva y eso creo que me ayudó bastante. Aparte, hicimos algo que los intendentes anteriores no hicieron nunca como fue la remodelación de la ciudad. Tratamos de formar un poco a los contribuyentes, sistematizamos el sistema de recaudación. Conseguimos remodelar nuestro palacete municipal, el polideportivo. Adquirimos un camión volquete, tenemos ambulancia. Se remodeló la plaza central. Hicimos más de 5.000 metros lineales de empedrado... En cuanto a la infraestructura de nuestra educación, logramos llegar a todas las instituciones...

- ¿Cuáles son las metas para este período?

- Me gustaría incorporar el recolector de basuras. Estamos haciendo recolección desde 2018. Nunca se tuvo antes. Hoy ya no da abasto nuestro volquete.

- ¿Cuánto es el presupuesto que manejan?

- El dinero de los royaltíes es de más o menos 1.200 millones (de guaraníes) anuales. También contamos con ingresos genuinos, los recursos propios del municipio. Creo que esa confianza que me tuvieron fue el factor fundamental para ir aumentando nuestra recaudación. Antes de renunciar para postular la reelección entregué mi administración con un saldo positivo de 200 millones de guaraníes de ingresos genuinos. Creo que el próximo año, en el 2022, ya vamos a poder emprender también algunas obras a partir de nuestros ingresos genuinos: empedrados, mejora del camposanto... Vamos a tratar de duplicar lo que se hizo hasta ahora.

- Hubo tres mujeres electas en el departamento de Cordilleras...

- Reelectas!, la intendente de Valenzuela, la de Isla Pucú y yo.

- ¿Se conocen entre ustedes?

- ¡Claro!, compañeras de lucha.

- Hicieron una campaña en común?

- No. Cada uno hizo como pudo su campaña política. Yo puedo hablar de mi caso particular, que pienso que me votaron por todo lo que logramos hacer en cinco años y seis meses. Votaron por mi capacidad y no solo por el hecho de ser mujer.

- ¿Estarán eligiendo mujeres por la confianza en la administración de la cosa pública después del fracaso de demasiados varones denunciados como corruptos?

- No sé si es por la confianza en mujeres para ponerle una barrera a la corrupción. Pero no hay que ilusionarse. Ojalá que la corrupción se reduzca, que desaparezca. Por suerte hay más control. En mi caso, yo me preocupo todos los días si estoy obrando correctamente. Me hago asesorar bastante. Pregunto y repregunto a los asesores para no hacer algo mal. En mi caso, yo tengo miedo de fallarle en primer lugar a mi familia. Siempre habrá tentaciones pero si uno actúa con honestidad y autenticidad, no creo que pase.