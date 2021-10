Salitre Cue: pobladores retiraron alambrado del histórico almacén Pozzo y Cía.

El histórico almacén de ramos generales, uno de los varios atractivos turísticos de la ciudad de José Leandro Oviedo, fue alambrado por Rodrigo Mendoza Pozzo, quien alega ser el heredero de la familia Pozzo, cuyos integrantes llegaron a Paraguay en la década de 1900.

El viejo caserón albergaba el almacén Pedro Pozzo y Cía., y fue declarado patrimonio histórico de Paraguay por la Municipalidad de José Leandro Oviedo y la Gobernación de Itapúa.

La discusión no gira en torno a que Mendoza Pozzo sea o no descendiente de la familia Pozzo, sino que se centra en que que el mismo no contaría con el título de propiedad.

El asesor jurídico de la Municipalidad de José Leandro Oviedo, Augusto Galeano, aseguró que la comuna no recibió ningún titulo de propiedad del sitio donde está el almacén Pedro Pozzo y Cía., por lo que el supuesto dueño no tiene el derecho de alambrar el sitio.

Los pobladores se reunieron el lunes en la zona de la ex estación de trenes de Salitre Cue y al recibir la información de que el supuesto propietario no presentó el título de propiedad que dice tener, decidieron retirar el alambrado y los postes.

Leas más: Histórico almacén Pozzo en Salitre Cue fue alambrado para impedir el ingreso de visitantes

Intentamos hablar con Rodrigo Mendoza Pozzo pero no atendió las llamadas.

Sin embargo, en medios locales Mendoza aseguró que cuenta con el titulo de propiedad del terreno donde se encuentra el local del viejo almacén.

Una fuente aseguró que Rodrigo Mendoza solicitó recientemente al Indert el predio, y que no cuenta con el titulo correspondiente.