Agresor de joven menonita huyó de Nueva Durango

El comisario Germán González de la subcomisaría de Nueva Durango, dijo que manejan la información que Peters Klassen ya no se encuentra en la colonia, sin embargo, aclaró que no puede confirmar la versión que habla de la supuesta huida al lado boliviano. El uniformado refirió que en fecha 28 de octubre pasado, se recepcionó la orden de captura emitida por el agente fiscal Lucrecio Cabrera vía WhatsApp, y se dispuso inmediatamente el operativo de búsqueda que hasta el momento no logró su aprehensión.

El abogado Pedro Mendoza, patrocinante de la denuncia de agresión ante la fiscalía, cuestionó la tardanza del agente fiscal Lucrecio Cabrera para imputar y librar la orden de captura. Además, según señaló, no se hizo como corresponde el registro de la orden de captura, ya que se comunicó vía WhatsApp.

Recordemos que Gerhard Peters Klassen fue imputado por el supuesto hecho punible de Lesión Grave luego de viralizarse un vídeo donde se observa propinando una brutal golpiza al joven Jacob Gunther, quien sufrió fracturas en el cráneo y tabique nasal a más de lesiones en la cabeza de acuerdo con los estudios realizados.