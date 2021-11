Ministro asegura que irregularidades en concursos de oposición de notarios, son “leyenda urbana”

En la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia de este miércoles, el ministro Eugenio Jiménez Rolón destacó el mejor rendimiento de los postulantes del 16º Concurso de Méritos y Oposición para Notarios y Escribanos Públicos de la República del Paraguay que se llevó a cabo el pasado viernes 12 de noviembre. “El nivel de preparación fue superior y es eso es lo que queremos, es responsabilidad de la Corte el otorgamiento de los registros notariales y no es posible otorgar a personas que no demuestren lo que han demostrado esta vez. Creo entonces que el examen anterior fue sumamente importante, y en esta ocasión ya no se cuestionó la dificultad de las preguntas”, refirió.

Agregó: “Creo que estamos enterrando definitivamente esa suerte de leyenda urbana de supuestas irregularidades (en los concursos), creo que está fuera de toda duda de que eso no existe, y por lo demás, entiendo que una buena demostración de la confianza del trabajo que realiza la Corte en este ámbito, es la cantidad de personas que se han presentado. Es verdad que han habido 400 personas menos respecto al concurso anterior, pero eso evidentemente tiene relación con lo anteriormente señalado de que al ver que no es un examen facil algunas personas han preferido preparase mejor para una próxima oportunidad”.

Etapa de revisión

El ministro Jiménez Rolón que tras la conclusion de las evaluaciones del 16º Concurso de Méritos y Oposición para Notarios y Escribanos Públicos de la República del Paraguay., en este momento se encuentran en la etapa siguiente que es el análisis de los pedidos de revisión de exámenes que están debidamente reglamentada la forma de hacerlo.

Los datos

En el 16º Concurso de Méritos y Oposición para Notarios y Escribanos Públicos de la República del Paraguay se presentaron 1.221 postulantes para las 198 vacancias de registros notariales de todo el país, de los que en principio se inscribieron 1.322 candidatos.

Solamente 5 postulantes sobrepasaron los 200 puntos del examen. El mayor puntaje fue de 215. Desde el puesto 167 hasta el 201, están empatados con 150 puntos, pero las vacancias de registros notariales que están en disputa son 198.

Desde el puesto 754, que son 467 postulantes, es el número de personas que no han conseguido alcanzar 100 puntos.

El menor puntaje obtenido fue de 5 puntos, que correspondió a un solo concursante.

Tribunal Examinador

En sesión plenaria del pasado jueves 26 de agosto la Corte Suprema de Justicia aprobó la conformación del Tribunal Examinador para el “16° Concurso de Méritos y Oposición para Notarios y Escribanos Públicos de la República del Paraguay”, quedando integrado de la siguiente forma:

- Prof. Dr. Eugenio Jiménez Rolón, ministro de la Corte Suprema de Justicia

- Prof. Dr. Alberto Martínez Simón, ministro de la Corte Suprema de Justicia

- Abg. NP. Lourdes González, Directora General de los Registros Públicos

- Abg. NP. Julia Cardozo, Directora del Registro de Automotores

- Prof. Dr. Carlos González Alfonso, catedrático