El Senado posterga el ascenso de tres comisarios con cuestionados antecedentes

El senador Abel González (PLRA, C) dijo que el comisario Fabio Enrique Cantero Ferreira tiene varias denuncias y una causa penal abierta por violencia familiar. Agregó que el comisario Mariano Alcides Sosa Fleitas mató a un joven en un altercado frente a una discoteca y que el comisario Francisco Javier Encina Colmán fue apresado por extorsionar en un caso de contrabando.

Desirée Masi (PDP) calificó el pedido de falta de respeto por parte de la Comandancia y del Presidente de la República. Repudió que estos casos se pretendan ignorar con extinciones o sobreseimientos.

Martín Arévalo (ANR, Añetete) y Bartolomé Ramírez (PLRA, A), integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, salieron en defensa de los policías. Arévalo dijo que Cantero ya fue sancionado en 1999 y en 2012 por violencia familiar pero que en 2017 “no fue imputado”.

En cuanto al comisario Sosa, dijo que el uniformado fue sobreseído después de “responder económicamente” a la familia del joven a quien disparó en la cabeza pese a decir que “disparó al aire”.

En el caso de Encina, sostuvo que la contraparte, un presunto contrabandista, no se presentó a la denuncia y por ello fue sobreseído del cargo de extorsión.

Ramírez dijo que se busca no truncar la carrera de los uniformados y que los casos graves no llegan a estas instancias de ascensos. Dijo que “es imposible pretender” que no tengan antecedentes por “divorcios” o “problemas personales”.

Finalmente, Hugo Ritcher (FG) dijo que el comisario Cantero sigue procesado por el caso de violencia en 2017 y pidió aplazar el debate para que todos los senadores estudien los antecedentes.