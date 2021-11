“La INC nunca estuvo tan mal como ahora” alegan sindicalistas y piden la cabeza de su presidente

Narciso Román, secretario general de uno de los sindicatos, señaló que preocupa la situación de la empresa, porque varias familias dependen de dicha industria. “Nunca en toda nuestra historia, la INC estuvo tan mal como ahora. Por eso venimos a exponer los números, la situación real en la que estamos. Nuestra petición es que la INC siga funcionando como empresa del Estado, pedimos que la INC siga produciendo y vendiendo cemento”, expresó.

Román manifestó que desde el próximo año competirán directamente con la cementera Cecon, del expresidente Horacio Cartes, por lo que la situación será mucho más difícil si las cosas no mejoran en la empresa del Estado. “El próximo año ya va a operar Cecon, ya tiene que entrar en línea y nosotros estamos preocupados y tenemos que estar en condiciones para cuando ingrese la competencia y ser competentes”, expresó.

A su turno, Tomás Soria, otro de los voceros de la reunión, indicó que fijaron una mesa de trabajo para “mejorar” la situación de la empresa. “Estamos fijando una mesa con el vicepresidente, por la situación preocupante de la planta. Hoy tenemos pendiente de entrega 980.000 bolsas, que significa dos meses de despacho”, expresó.

Respecto a la paralización de la producción en la planta de Villeta, por una nueva falla del molino de cemento que proveyó la “superproveedora” Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, señaló que la planta se quedará sin cemento si no se soluciona el problema.

“La producción de cemento durante el fin de semana fue de 65.000 bolsas y hoy se prevé despachar 41.000 bolsas, por lo que en dos días más la planta se quedará sin cemento, si no se pone en marcha el molino”, expresó.

Respecto a la inversión de los US$ 80 millones de los bonos soberanos durante el gobierno anterior, con la que se pretendía mejorar la industria, dijo que no se ve ningún retorno hasta la fecha de esta “apuesta”. “Se invirtió US$ 80 millones, la denuncia está en la fiscalía y hay que tomar acciones. Estas situaciones quieren trasladar sobre la espalda del trabajador y no tenemos retorno de esa inversión que hay. Ya estamos sufriendo las consecuencias”, expresó.

No hay respuesta del gobierno sobre pedido de destitución

Los representantes sindicales volvieron a presentar en la fecha una nota al vicepresidente Hugo Velázquez, en la que pidieron la destitución del presidente actual de la empresa, Ernesto Benítez, y presentaron los documentos oficiales respecto a la crisis financiera de la cementera estatal. Pero sobre ese punto todavía no se tiene una decisión del Gobierno.

En el escrito reiteraron la pérdida de casi G. 44.000 millones en lo que va de este año en la INC, mientras la obligación a corto plazo de la firma representa G. 443.671.219.169. Los compromisos más importantes de la cementera tienen relación con obligaciones pendientes con proveedores (en moneda extranjera), que suman G. 80.669.743.059; con acreedores por productos a entregar, por G. 32.199.114.185; obligaciones con proveedores de bienes y servicios, G. 180.889.773.048; y financiamiento temporal de caja, que llega a G. 70.676.502.779.