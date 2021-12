Padre acusado de entregar a bebé negó el hecho, según redentorista

El superior provincial de los redentoristas en Paraguay, padre Osvaldo Duarte, señaló que ha hablado formalmente con el padre Atilio Cordioli, y que este le comentó que ya ha conversado a su vez con la señora Enrica Locatelli y que la notó ofuscada. El clérigo (Cordioli) le aseguró que no tuvo ninguna participación en los hechos que la mujer denuncia, de acuerdo con el relato del padre Duarte.

El padre Duarte confirmó que efectivamente el sacerdote Cordioli viajó a Italia el lunes 6 de diciembre, y que volvería aproximadamente el 18 de febrero.

El cura considera importante que tanto el sacerdote como la mujer denunciante se encuentren y hablen personalmente. Aseguró que el padre Atilio no está ajeno a tener un encuentro con la señora.

Aclaró que toda la información que él tiene actualmente solo es basada en lo que se emite en las redes sociales y medios de comunicación.

Con respecto a la prueba de ADN, dijo que no puede decir mucho, pues no maneja mayor información más allá de lo que observa en las redes sociales y no tiene una participación directa.

En cuanto a las funciones que cumple el padre Atilio Cordioli, dijo que él es el responsable del centro polifuncional Marianela, ubicado en Atyrá, que es un complejo a cargo de la congregación del Santísimo Redentor. En este lugar cumple funciones aproximadamente desde el año 2003.

Nada saben de hermano mellizo

Con respecto a la existencia de un hermano mellizo o gemelo de la mujer, el sacerdote sostuvo que no le hablaron nada al respecto.

Finalizó asegurando que como congregación harán todo lo que esté a su alcance para resolver esta situación.

El sacerdote Atilio Cordioli, quien supuestamente habría entregado a una bebé a una pareja de italianos en 1980, no se encuentra en Paraguay en este momento. Enrica Locatelli, quien tras una prueba de ADN encontró a sus hermanos en nuestro país, anunció una denuncia penal contra el cura y acusó a este de haber alterado la primera muestra tomada a sus hermanos para el procedimiento en el laboratorio. También dijo que sus padres adoptivos habrían pagado millones por ella.

