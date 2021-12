Presupuesto incierto para mejoramiento de travesía urbana de Coronel Oviedo

El 1 de octubre se había presentado el proyecto de mejoramiento de la travesía de unos 8 kilómetros de la antigua ruta PY02 que servirá como entrada y salida de la ciudad. En esa ocasión, se había mencionado que la inversión rondaría cerca de US$ 2.000.000, monto que mínimamente se tenía que aprobar antes de que termine este año para el presupuesto 2022 del MOPC.

Lea más: Proyecto de mejora de la antigua Ruta PY02 de Coronel Oviedo sigue sin ser socializada

El director de Viabilidad del MOPC, Rodolfo Segovia, indicó que habían enviado un proyecto al Congreso presentado por los estudiantes de Arquitectura de la Universidad Nacional de Caaguazú y la Universidad Católica de Coronel Oviedo, como así también, otro proyecto de mejora del MOPC, con el fin de que sea estudiado para la aprobación del presupuesto e iniciar las obras el próximo año, sin embargo, hasta hoy en día, no tiene respuestas de aprobación del Congreso y del Ejecutivo.

Señaló que la situación sigue incierta y mientras que no tengan los documentos a mano, no se puede decir nada al respecto. Dijo que en caso de que no exista una aprobación presupuestaria para las obras, el próximo año, el MOPC tendría que buscar la forma de hacer una reasignación de recursos para poder realizar el llamado a licitación y ejecutar los trabajos.

Por su parte, el concejal municipal y actual presidente de la Comisión Prodesarrollo de la ciudad de Coronel Oviedo, Hugo Ovelar (ANR), indicó que su hermano, el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR), le dijo que en el Congreso fue aprobada la suma de US$ 2.000.000, para la realización de la obra y que ahora solo se espera la aprobación del Ejecutivo para ser enviado al Ministerio de Hacienda. Dijo que el 18 de octubre pasado, la Junta Municipal de esta ciudad declaró de interés municipal el proyecto presentado por MOPC, con el fin de dar celeridad a las gestiones.

Con la nueva circunvalación de la Ruta PY02, la ciudad quedará prácticamente aislada del movimiento económico que genera la mencionada vía y la situación afectará de forma directa a pequeños y grandes comercios asentados en la ciudad.